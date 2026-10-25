Понад 4 тисячі будинків пошкоджено ударами РФ: скільки житла в Києві вже відновили

У Києві відновлювальні роботи ведуть приблизно у 300 із близько 4 тисяч пошкоджених житлових будинків. Водночас оперативно ліквідувати наслідки російських ударів вдається швидше, ніж організувати повноцінний ремонт. Про це заявив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов в ефірі «Київського часу».

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За його словами, обстеження та експертиза пошкоджених будинків можуть тривати близько місяця, а відновлення окремих багатоповерхівок затягується більш ніж на рік.

Бахматов також повідомив, що районна влада планує відновити багатоповерхівку в Деснянському районі, пошкоджену 13 жовтня. Якщо на роботи виділять кошти, а обстеження не виявить критичних пошкоджень несучих конструкцій, завершити відбудову розраховують протягом наступного року.

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Скільки будинків відновили в Києві

За даними міського голови Віталія Кличка, станом на 16 жовтня 2026 року в Києві від початку повномасштабного вторгнення пошкоджень різного ступеня зазнали 4480 багатоквартирних будинків. Із них 4227 уже відновили, зокрема 64 будинки зі значними руйнуваннями. Водночас 205 найбільш пошкоджених будинків ще потребують відновлення. .

Ці цифри не суперечать одна одній: у багатьох будинках достатньо замінити вікна, відремонтувати балкони чи дах, тоді як об'єкти зі значними руйнуваннями потребують технічного обстеження, проєктування, експертизи та капітальних робіт.

Серед причин затримок міська влада називала складні процедури погодження, перебої з електропостачанням, зупинки робіт під час повітряних тривог і нестачу кваліфікованих будівельників. Окремою проблемою стало блокування частини міських платежів Державним казначейством, через яке, за словами Кличка, відновлення може сповільнитися.

На 2026 рік у бюджеті Києва передбачили понад 1,2 млрд грн на відновлення пошкоджених будинків та інші відповідні роботи.

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