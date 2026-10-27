НБУ змінює правила виїзних перевірок: кого торкнуться нові вимоги та чи стане контролю більше

Національний банк України пропонує змінити правила планування та проведення виїзного моніторингу платіжної інфраструктури. Регулятор хоче уточнити, як затверджуватимуть річний план перевірок, хто погоджуватиме його та за яких підстав до нього можна буде вносити зміни.

Проєкт постанови оприлюднили для громадського обговорення 26 жовтня. Зауваження та пропозиції до нього прийматимуть до 4 листопада 2026 року включно. Отже, поки йдеться про запропоновані зміни, а не про нові правила, які вже набрали чинності.

Кого стосуватимуться перевірки НБУ

Йдеться про моніторинг об'єктів оверсайта платіжної інфраструктури. Це учасники платіжного ринку, від яких залежить робота платіжних систем і проведення безготівкових розрахунків.

До них належать:

оператори платіжних систем, які встановлюють правила роботи таких систем;

учасники платіжних систем;

розрахункові банки;

технологічні оператори платіжних послуг, які забезпечують технологічну обробку платіжних операцій.

Саме ці суб'єкти мають дотримуватися вимог законодавства щодо роботи платіжної інфраструктури. НБУ перевіряє, зокрема, чи забезпечують вони безперервність і надійність роботи, належний захист інформації та виконання платіжних операцій.

Як зміниться порядок перевірок

НБУ пропонує уточнити три основні процедури.

Річний план перевірок затверджуватиме Правління НБУ. Перед цим його має погодити Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.

Уточнять правила внесення змін до річного плану. Регулятор пропонує визначити процедуру та перелік підстав, за яких можна буде коригувати вже затверджений план.

Уточнять порядок планування виїзного моніторингу. Мета — зробити планування та проведення перевірок більш упорядкованими, щоб підвищити надійність роботи платіжної інфраструктури.

Як часто НБУ проводить виїзні перевірки

За чинним порядком плановий виїзний моніторинг одного об'єкта оверсайта не може проводитися частіше ніж раз на 36 місяців. Для нового об'єкта першу планову перевірку можна проводити не раніше ніж через шість місяців після внесення відомостей про нього до Реєстру платіжної інфраструктури. Водночас НБУ може здійснювати й позаплановий виїзний моніторинг. Тому трирічний інтервал стосується саме планових перевірок і не означає, що регулятор не може перевірити об'єкт раніше за наявності відповідних підстав.

Кого НБУ перевіряє у 2026 році

На поточний рік регулятор запланував виїзний моніторинг чотирьох об'єктів платіжної інфраструктури — по одному в кожному кварталі:

I квартал — АТ «А-БАНК»;

II квартал — ТОВ «ФК «ЕВО», яке працює під брендом RozetkaPay;

III квартал — ТОВ «ЕйСі ДіСі Процессінг»;

IV квартал — ПрАТ «Український процесінговий центр».

Під час моніторингу НБУ перевіряє дотримання законодавства та оцінює, чи достатньо заходів вживають ці компанії для безперервної, надійної й ефективної роботи платіжної інфраструктури. План оприлюднили наприкінці грудня 2025 року.

Читайте також: Банки готуються до сильніших атак: Пишний заговорив про суверенну хмару

Чи перевірятимуть частіше

Сам по собі проєкт не означає, що виїзні перевірки стануть частішими або що НБУ автоматично перевірятиме більше компаній. Водночас уточнення підстав для зміни плану може вплинути на те, як регулятор реагуватиме на обставини, що виникають протягом року. Однак робити висновок про збільшення кількості перевірок без остаточного тексту постанови та даних про її практичне застосування передчасно.

Зауваження до проєкту можна подати до НБУ до 4 листопада 2026 року. Після завершення обговорення регулятор має опрацювати пропозиції та визначитися з остаточною редакцією документа.

Як ми писали: Мільйонні штрафи за фінмоніторинг: як банки балансують між вимогами НБУ та потребами клієнтів





