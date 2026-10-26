Банки готуються до сильніших атак: Пишний заговорив про суверенну хмару

Українські банки переглянуть і посилять протоколи безперервної роботи після російських атак на дата-центри. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на голову Національного банку України Андрія Пишного.

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Банки мають регулярно тестувати плани на випадок атак



За словами Андрія Пишного, банки готуються до можливих подальших ударів по цифровій інфраструктурі, а Нацбанк регулярно опрацьовує різні сценарії. Однак війна не дає змоги гарантувати, що будь-яка атака мине без наслідків.

Перевірки показали, що протоколи тестування, на яких наполягає регулятор, не завжди достатньо деталізовані. Пишний наголосив, що керівники банків мають приділяти цьому питанню постійну увагу, а перевірка готовності до надзвичайних ситуацій повинна стати регулярною операційною практикою.

Очільник НБУ очікує, що банківська система зможе витримувати навіть сильніші удари, зберігаючи безперервність роботи. Водночас він не виключив тимчасових обмежень у роботі окремих елементів мережі.

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Чому НБУ говорить про суверенну хмару

Окремо Пишний закликав розпочати дискусію про стратегічну автономність цифрової інфраструктури України. Одним із пріоритетних напрямів він назвав створення суверенної хмари.

Суверенна хмара — це хмарна інфраструктура, яка працює за визначеними державою вимогами до контролю над даними, їхнього зберігання, доступу та безпеки. Такий підхід може допомогти зменшити залежність критичних систем від зовнішніх постачальників і посилити контроль над даними.

Водночас Пишний не навів конкретних строків створення такої інфраструктури чи параметрів майбутнього проєкту. Наразі йдеться про необхідність розпочати обговорення цього питання на рівні держави.

Для банківської системи стійкість дата-центрів і хмарної інфраструктури має особливе значення: від них залежать робота цифрових сервісів, обробка платежів і доступ клієнтів до фінансових послуг.

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