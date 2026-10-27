Електромобілі в Німеччині стали менш вигідними при купівлі: знижки впали до 16,3%

У Німеччині дилери стали пропонувати менші знижки на нові електромобілі, тоді як для бензинових, дизельних авто та плагін-гібридів дисконт залишається вищим. За даними дослідження Center Automotive Research (CAR), у жовтні 2026 року середня знижка на повністю електричні автомобілі становила 16,3% від прейскурантної ціни, пише Аusnews.de.

В Германии дилеры стали предлагать меньшие скидки на новые электромобили

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Для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння знижка сягала 19,6%, а для плагін-гібридів — 20,3%.

Різниця в ціні перевищила 2900 євро

За розрахунками CAR, середня різниця між цінами пропозицій на електромобілі та автомобілі з ДВЗ зросла до понад 2900 євро. У грудні 2025 року вона становила 1328 євро.

Дослідники відстежують ціни 25 найбільш продаваних моделей у кожній категорії. При цьому йдеться не про пряме порівняння однакових моделей: автомобілі відрізняються за розмірами та комплектацією. Державні субсидії в ці розрахунки також не включені.

Керівник дослідження Фердинанд Дуденгоффер пов'язує зменшення знижок, зокрема, зі зростанням вартості пального. Вищі ціни на бензин і дизель підвищують привабливість електромобілів і дозволяють виробникам менше стимулювати продажі знижками.

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Попит на електромобілі різко зріс

За даними Федерального автомобільного відомства Німеччини, у вересні було зареєстровано 88 599 нових повністю електричних автомобілів.

Це приблизно на 95% більше, ніж роком раніше. Частка електромобілів у загальній кількості нових реєстрацій становила 34,5%.

Водночас високі ціни на пальне роблять електротранспорт привабливішим з погляду щоденних витрат. За даними ADAC, 21 жовтня середня ціна бензину Super E10 у Німеччині становила 2,11 євро за літр, дизеля — близько 2,26 євро.

Субсидія може сягати 6000 євро

У Німеччині для відповідних вимогам електромобілів діє державна підтримка.

Базова субсидія на повністю електричний автомобіль становить 3000 євро. Додатково передбачено 500 євро за кожну дитину віком до 18 років, але не більше 1000 євро, а для домогосподарств із низькими доходами — додаткову підтримку.

За наведеними у дослідженні умовами, сім'я з двома дітьми та оподатковуваним річним доходом не більше 45 000 євро може отримати до 6000 євро.

Бездітне домогосподарство з оподатковуваним доходом 75 000 євро може розраховувати на 3000 євро за умови відповідності іншим критеріям програми.

Для бездітних сімей із доходом понад 80 000 євро підтримка вже не передбачена. За наявності дітей граничний дохід може збільшуватися до 90 000 євро.

Субсидія поширюється на придбання та лізинг нових автомобілів, які відповідають умовам програми. Заявку подають після реєстрації транспортного засобу, а автомобіль необхідно використовувати щонайменше 36 місяців.

Скільки можна заощадити на заряджанні

CAR також порівняв витрати на енергію за річного пробігу 15 000 км.

Для розрахунку взяли споживання електромобілем 18 кВт·год на 100 км, а бензиновим авто — 6,5 л на 100 км.

За домашнього заряджання по 0,35 євро за кВт·год річні витрати електромобіля становитимуть приблизно 945 євро.

Якщо користуватися громадськими зарядними станціями за 0,60 євро за кВт·год — близько 1620 євро на рік.

Бензиновий автомобіль за ціни Super E10 2,11 євро за літр потребуватиме близько 2057 євро на рік.

Таким чином, власник електромобіля з можливістю недорого заряджатися вдома може економити на енергії приблизно 1100 євро на рік порівняно з бензиновим авто. За використання лише громадських зарядних станцій економія скорочується приблизно до 440 євро.

При цьому в розрахунку не враховані ціна придбання автомобіля, страхування, технічне обслуговування, амортизація та інші витрати.