В Одесі на третину побільшало квартир у продажу, а в Києві їх стає менше: що відбувається на ринку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 жовтня 2026, 18:44

В Одесі на третину побільшало квартир у продажу, а в Києві їх стає менше: що відбувається на ринку

За останній рік кількість оголошень про продаж квартир у Києві скоротилася на 4%, тоді як в Одесі вона зросла на 32%. В Івано-Франківську пропозиція зменшилася на 27%. Такі зміни зафіксував сервіс ЛУН, порівнявши дані за вересень 2026 року з вереснем минулого року. За останній місяць динаміка була стриманішою: у Києві кількість оголошень зменшилася на 2%, а в Одесі збільшилася на 2%.

За останній рік кількість оголошень про продаж квартир у Києві скоротилася на 4%, тоді як в Одесі вона зросла на 32%.
Одеса продає все більше житла
Додати як бажане джерело в Google

У яких містах змінилася кількість квартир у продажу

Річна динаміка пропозиції на вторинному ринку відрізняється залежно від міста. Крім Одеси, більше оголошень про продаж квартир стало у Львові — на 8%, Дніпрі — на 5% та Ужгороді — на 4%.

Натомість в Івано-Франківську кількість пропозицій скоротилася на 27%. Водночас за останній місяць там зафіксували зростання на 4%.

У Києві поменшало великих квартир

У столиці найбільше скоротилася кількість оголошень про продаж просторого житла. Порівняно з вереснем 2025 року пропозиція квартир із чотирма та більше кімнатами зменшилася на 18%, трикімнатних — на 9%, двокімнатних — на 4%.

Водночас однокімнатних квартир у продажу стало на 4% більше. На них припадає понад третина всіх оголошень про продаж житла в Києві.

В Одесі, навпаки, пропозиція зросла в усіх основних категоріях: двокімнатних квартир побільшало на 36%, однокімнатних — на 33%, трикімнатних — на 23%.

В Івано-Франківську найбільше скоротилася кількість оголошень про продаж двокімнатних квартир — на 32%, а трикімнатних — на 33%.

Читайте також: Купити квадратні метри чи частку фонду: яка нерухомість приносить реальний дохід

Чому кількість оголошень не дорівнює кількості угод

Зменшення кількості квартир у продажу не обов’язково означає падіння попиту. Частина об'єктів може знаходити покупців, а власники — знімати оголошення з інших причин. Зростання пропозиції, своєю чергою, може свідчити як про появу нових об'єктів на ринку, так і про те, що житло довше шукає покупця.

Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна звертає увагу на ще одну можливу причину київської динаміки: частина власників, які переїжджають зі столиці, може вирішувати здавати квартири в оренду, а не продавати їх.

Тому зміни кількості оголошень варто оцінювати разом з активністю покупців і обсягами нового будівництва. Самі по собі ці дані не дають змоги визначити точну кількість укладених угод або однозначно пояснити зміну попиту.

Як ми писали: Де після оренди залишається €9000, а де — лише €253: рейтинг європейських міст за доступністю житла

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами