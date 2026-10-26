В Одесі на третину побільшало квартир у продажу, а в Києві їх стає менше: що відбувається на ринку

За останній рік кількість оголошень про продаж квартир у Києві скоротилася на 4%, тоді як в Одесі вона зросла на 32%. В Івано-Франківську пропозиція зменшилася на 27%. Такі зміни зафіксував сервіс ЛУН, порівнявши дані за вересень 2026 року з вереснем минулого року. За останній місяць динаміка була стриманішою: у Києві кількість оголошень зменшилася на 2%, а в Одесі збільшилася на 2%.

У яких містах змінилася кількість квартир у продажу

Річна динаміка пропозиції на вторинному ринку відрізняється залежно від міста. Крім Одеси, більше оголошень про продаж квартир стало у Львові — на 8%, Дніпрі — на 5% та Ужгороді — на 4%.

Натомість в Івано-Франківську кількість пропозицій скоротилася на 27%. Водночас за останній місяць там зафіксували зростання на 4%.

У Києві поменшало великих квартир

У столиці найбільше скоротилася кількість оголошень про продаж просторого житла. Порівняно з вереснем 2025 року пропозиція квартир із чотирма та більше кімнатами зменшилася на 18%, трикімнатних — на 9%, двокімнатних — на 4%.

Водночас однокімнатних квартир у продажу стало на 4% більше. На них припадає понад третина всіх оголошень про продаж житла в Києві.

В Одесі, навпаки, пропозиція зросла в усіх основних категоріях: двокімнатних квартир побільшало на 36%, однокімнатних — на 33%, трикімнатних — на 23%.

В Івано-Франківську найбільше скоротилася кількість оголошень про продаж двокімнатних квартир — на 32%, а трикімнатних — на 33%.

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Чому кількість оголошень не дорівнює кількості угод

Зменшення кількості квартир у продажу не обов’язково означає падіння попиту. Частина об'єктів може знаходити покупців, а власники — знімати оголошення з інших причин. Зростання пропозиції, своєю чергою, може свідчити як про появу нових об'єктів на ринку, так і про те, що житло довше шукає покупця.

Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна звертає увагу на ще одну можливу причину київської динаміки: частина власників, які переїжджають зі столиці, може вирішувати здавати квартири в оренду, а не продавати їх.

Тому зміни кількості оголошень варто оцінювати разом з активністю покупців і обсягами нового будівництва. Самі по собі ці дані не дають змоги визначити точну кількість укладених угод або однозначно пояснити зміну попиту.

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