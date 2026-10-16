Пишний закликав PEPів повідомляти НБУ про проблеми з банківським обслуговуванням

Голова Національного банку України Андрій Пишний закликав публічно значущих осіб (PEPів) та членів їхніх родин повідомляти регулятору про проблеми з банківським обслуговуванням. За його словами, банки іноді фактично обмежують доступ таких клієнтів до фінансових послуг, затягуючи перевірки та розгляд документів. Про це Пишний сказав в інтерв'ю подкасту «Слідкуй за грошима» народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк.

НБУ посилює нагляд за фінмоніторингом і закликає PEPів повідомляти про проблеми

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«Кожне звернення, з яким PEP або члени родини звертаються до Національного банку» щодо можливих порушень з боку банків і надавачів платіжних послуг, має потрапляти до регулятора, наголосив голова НБУ.

За його словами, йдеться не лише про пряму відмову в обслуговуванні, а й про ситуації, коли банки фактично обмежують доступ до фінансових послуг, затягуючи розгляд запитів клієнтів.

«Якщо ми хочемо швидшого результату, дайте мені цей інформаційний потік», — сказав Пишний.

Він додав, що НБУ вже відстежує повідомлення про проблеми з банківським обслуговуванням у соціальних мережах. Однак, за словами голови регулятора, обставини, які з'ясовуються під час перевірок, іноді суттєво відрізняються від описаного в дописах.

НБУ посилив нагляд за фінансовим моніторингом

Пишний повідомив, що Національний банк посилив нагляд за тим, як банки застосовують правила фінансового моніторингу. Регулятор хоче з'ясувати, чи належно фінансові установи оцінюють ризики клієнтів і чи не обмежують їхній доступ до послуг без достатніх підстав.

За словами голови НБУ, банки мають не лише запобігати відмиванню коштів, а й відповідати за рішення, які обмежують клієнтам доступ до фінансової системи.

«Банки повинні відчувати рівень відповідальності за те, що десь свідомо просто блокують доступ», — наголосив він.

Пишний пояснив, що фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід: оцінювати ризики з огляду на фінансову діяльність клієнта, історію його операцій та інші відповідні обставини. Сам статус PEP не повинен автоматично означати відмову в обслуговуванні.

Водночас регулятор не може втручатися в кожну операцію в режимі реального часу. Банки самостійно аналізують транзакції та ухвалюють рішення щодо клієнтів, а НБУ перевіряє, наскільки належно вони організували внутрішній контроль і виконують законодавчі вимоги.

Пишний також зазначив, що кількість наглядових заходів НБУ, зокрема тих, які можуть завершуватися негативною оцінкою роботи банків, зростає.

За три роки НБУ отримав 10 скарг на відмови в обслуговуванні

За словами Пишного, протягом останніх двох з половиною — трьох років Національний банк отримав 61 офіційну скаргу, пов'язану з фінансовим моніторингом. Десять із них стосувалися відмов в обслуговуванні.

Голова НБУ припустив, що реальних випадків може бути більше, адже клієнти не завжди звертаються до регулятора. Саме тому він закликав PEPів та членів їхніх родин повідомляти про проблеми безпосередньо Нацбанку.

За даними, які навів Пишний, у 2023 році банки присвоювали високий рівень ризику майже 67% усіх PEPів. У 2026 році цей показник знизився до трохи більш ніж 38%. Водночас кількість публічно значущих осіб зросла приблизно з 80 тисяч до 150 тисяч.

Хто такі PEPи і чому банки перевіряють їх ретельніше

PEP — це публічно значуща особа, зокрема людина, яка обіймає або обіймала важливу державну посаду. До цієї категорії також можуть належати члени їхніх сімей та пов'язані з ними особи.

Посилений фінансовий моніторинг таких клієнтів пов'язаний із потенційними ризиками корупції та можливого використання незаконно отриманих коштів. Банки мають ретельніше перевіряти походження коштів і характер фінансових операцій PEPів.

Сам статус публічно значущої особи не означає, що людина причетна до незаконної діяльності. За словами Пишного, завдання регулятора — забезпечити належний контроль за фінансовими операціями, не допускаючи необґрунтованих обмежень для клієнтів.

Голова НБУ закликав PEPів і членів їхніх родин повідомляти регулятору про випадки, коли банки, на їхню думку, порушують законодавство або фактично відмовляють у послугах через затягування процедур. Ці звернення мають допомогти Нацбанку визначити, де саме потрібно вдосконалити нагляд і рекомендації для фінансових установ.