«Грошей буде менше»: Пишний попередив про глобальний шок для економіки після війни

Завершення повномасштабної війни стане глобальним шоком для української економіки і ключова проблема в зменшенні чи зникненні зовнішньої фінансової допомоги. Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний під час зустрічі у Київській школі державного управління, пише видання Кошт.

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Глобальний шок для економіки

«Завершення повномасштабного вторгнення — це буде глобальний шок для української економіки. Глобальний шок! Ми про нього вже думаємо», — сказав він.

Пишний пояснив, що Національний банк уже готується до цього сценарію і має низку альтернативних планів дій. Водночас до того часу структура економіки та характер викликів можуть змінитися, тож який з планів дій буде використано — невідомо.

«Я не знаю, якою буде структура економіки. Я не знаю, якими будуть виклики, але я знаю, очевидно, що потік міжнародної фінансової допомоги зменшиться. Я знаю, що ті зміни, які ми сьогодні намагаємося провести через парламент, вони багато в чому спрямовані на те, щоб ми якнайкраще підготувалися до моменту, коли повномасштабна війна завершиться. Грошей буде менше. Це означає, що українська економіка повинна себе самофінансувати. Це означає, що ми повинні запропонувати людям, які знаходяться за межами України, не лише достатній рівень безпеки, але й робочі місця, відповідні програми…», — пояснив Пишний.

«План Маршала»

Окремо голова НБУ акцентував на потенційному «Плані Маршала» для відновлення економіки України. Пишний зафіксував, що така програма може з’явитися лише як політична домовленість, побудована на довірі до української спроможності бути не лише стійкими під час війни, а й ефективними після її завершення: