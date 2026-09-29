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29 вересня 2026, 8:39

«Грошей буде менше»: Пишний попередив про глобальний шок для економіки після війни

Завершення повномасштабної війни стане глобальним шоком для української економіки і ключова проблема в зменшенні чи зникненні зовнішньої фінансової допомоги. Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний під час зустрічі у Київській школі державного управління, пише видання Кошт.

Завершення повномасштабної війни стане глобальним шоком для української економіки і ключова проблема в зменшенні чи зникненні зовнішньої фінансової допомоги.
Андрій Пишний

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Глобальний шок для економіки

«Завершення повномасштабного вторгнення — це буде глобальний шок для української економіки. Глобальний шок! Ми про нього вже думаємо», — сказав він.

Пишний пояснив, що Національний банк уже готується до цього сценарію і має низку альтернативних планів дій. Водночас до того часу структура економіки та характер викликів можуть змінитися, тож який з планів дій буде використано — невідомо.

«Я не знаю, якою буде структура економіки. Я не знаю, якими будуть виклики, але я знаю, очевидно, що потік міжнародної фінансової допомоги зменшиться. Я знаю, що ті зміни, які ми сьогодні намагаємося провести через парламент, вони багато в чому спрямовані на те, щоб ми якнайкраще підготувалися до моменту, коли повномасштабна війна завершиться. Грошей буде менше. Це означає, що українська економіка повинна себе самофінансувати. Це означає, що ми повинні запропонувати людям, які знаходяться за межами України, не лише достатній рівень безпеки, але й робочі місця, відповідні програми…», — пояснив Пишний.

«План Маршала»

Окремо голова НБУ акцентував на потенційному «Плані Маршала» для відновлення економіки України. Пишний зафіксував, що така програма може з’явитися лише як політична домовленість, побудована на довірі до української спроможності бути не лише стійкими під час війни, а й ефективними після її завершення:

  • Національний банк повинен залишатися інституційно стійким, незалежним і глибоко професійним
  • уряд повинен користуватися довірою і підтримкою українського парламенту
  • український парламент повинен відповідати тому запиту, який сформує суспільство.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+38
ForrestGump
ForrestGump
29 вересня 2026, 9:58
#
А що скоріше закінчиться — гроші чи люди?
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
29 вересня 2026, 10:12
#
Знаємо ми їхні альтернативні плани дій. Спочатку потужники запровадять 100% податок на відбудову, а потім придумають які-небудь пункти безплатної роздачі їжі, аби роботяги не вимерли з голодухи. А щоб не розбігались — залізну завісу на кордоні ще більше посилять. Комуняки по другому не вміють. У них на всі проблеми один рецепт — атабрать і падєліть.
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
29 вересня 2026, 11:31
#
Це якраз твій улюблений капіталізм тут все знищує, живеш в капіталізмі так і радій вимиранню, не треба на інших гнати
+
0
BatonUA
BatonUA
29 вересня 2026, 11:38
#
Він за продовження війна чи що?
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