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25 жовтня 2026, 10:45

Де в ЄС найдорожчі продукти, а де найдешевші: скільки коштує однаковий кошик у Франції, Німеччині та Румунії

За даними Eurostat, середньостатистична сім'я ЄС витрачає на продукти та безалкогольні напої 13,6% свого бюджету. Однак різниця може бути значною. Як повідомляє Euronews, найдорожчі продукти в ЄС — у Люксембурзі, Данії та інших країнах Північної Європи, а найдешевші — у Румунії.

За даними Eurostat, середньостатистична сім'я ЄС витрачає на продукти та безалкогольні напої 13,6% свого бюджету.
Як відрізняються ціни на продукти у Європі
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За даними індекса вартості життя Numbeo за середину 2026 року, які проаналізувало Euronews Business, середній рівень цін на продукти в ЄС узяли за 100 пунктів. У Люксембурзі індекс становив 134,9, у Данії — 128,4, Фінляндії — 119,7, Швеції — 116,6. Серед великих економік Європи найвищі ціни зафіксували у Франції — на 27,5% вище за середній рівень ЄС.

Найдешевшою країною Євросоюзу за цим індексом стала Румунія — 66,7 пункту, тобто приблизно на третину нижче за середній показник. Іспанія також була нижче середнього рівня — 89,7 пункту. Натомість у Німеччині індекс становив 111,6, Італії — 110,2.

Як порівнювали ціни

Для додаткового порівняння видання підсумувало вартість 18 продуктів із категорії «Ринки» за цінами, зібраними в жовтні 2026 року. Кожен товар врахували по одному разу, без зважування за обсягом споживання. Сигарети не включали.

Середня вартість такого набору в ЄС становила 69,84 євро. У Франції кошик коштував 87,40 євро, Італії — 80 євро, Німеччині — 75,20 євро, Іспанії — 63 євро. Серед країн ЄС із найнижчою вартістю кошика були Румунія — 45,90 євро та Польща — 49,60 євро.

Це порівняння показує номінальні ціни, але не враховує різницю в зарплатах і купівельній спроможності. Тому дешевший кошик не обов’язково є доступнішим для місцевих жителів.

Чому продукти відрізняються в ціні

На вартість їжі впливають зарплати працівників, оренда торговельних площ, податки, витрати на енергію, пальне й транспортування, продуктивність сільського господарства та структура роздрібної торгівлі.

За словами експертів, яких цитує Euronews, особливо важливими залишаються витрати на працю й енергію. Дорожче пальне збільшує витрати на роботу сільськогосподарської техніки, перероблення та доставку продуктів до магазинів. Крім того, сповільнення інфляції не означає, що ціни починають падати: вони можуть і далі зростати, але повільніше.

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А що з цінами на овочі

За окремими категоріями продуктів рейтинг відрізняється. За даними Eurostat за 2025 рік, серед країн ЄС найдорожчі овочі були в Данії, а найдешевші — у Румунії. Румунія також мала найнижчий рівень цін на фрукти та горіхи, тоді як Франція була найдорожчою в цій категорії.

Офіційний розрахунок Eurostat за 2025 рік також визначив Люксембург як найдорожчу країну ЄС за продуктами загалом: ціни там були приблизно на 23% вищими за середній рівень Союзу. У Румунії вони були приблизно на 21% нижчими. Ці цифри дещо відрізняються від індексу Numbeo, оскільки джерела використовують різні дані й методики.

Отже, порівнюючи вартість продуктів у Європі, важливо враховувати не лише цінники в магазинах, а й доходи населення. Саме співвідношення цін і зарплат краще показує, наскільки доступним є харчування в конкретній країні.

Як ми писали: Де найкраще жити й працювати за кордоном: рейтинг Global Relocation Index

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
neverice
neverice
25 жовтня 2026, 11:45
#
Україна, доречі, також є в цьому списку. В самому низу, з індексом 52,2. Як це не дивно, але це означає, що ціна цих 18 продуктів з індексу у нас практично вдвічі нижча за середню по ЄС і більш як втричі нижча за Норвегію, Швейцарію. Відносно ж Польщі розрив невеликий — у них 70 пунктів, у нас 52 (десь 30%). Що говорить про доволі правдоподібний рейтинг.
Що цікаво, в графіку з власне цінами ми не влізли, закінчується він на Молдові. І якщо придивитись — там навіть список продуктів є, по якому індекс будували.
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