Оселедець подорожчав на 115%, масло — на 91%: які продукти найбільше вдарили по гаманцях українців

За роки повномасштабної війни найбільше подорожчали оселедець, вершкове масло та м’ясо. Зокрема, ціна кілограма оселедця зросла майже на 115% — зі 108,82 грн у 2022 році до 233,51 грн у 2026-му. Про це пише Новини.LIVE із посиланням на порівняння середніх цін за 2022 та 2026 роки.

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Які продукти подорожчали найбільше

Лідером за зростанням вартості став оселедець: за чотири роки його середня ціна за кілограм піднялася зі 108,82 грн до 233,51 грн. На другому місці — вершкове масло, яке подорожчало з 60,32 грн до 115,10 грн за пачку вагою 200 грамів.

Суттєво зросли й ціни на м’ясо. Кілограм свинячого ошийка подорожчав на 83,89% — зі 176,58 грн до 324,72 грн. Куряче філе стало дорожчим на 78,34%: його середня ціна збільшилася зі 127,79 грн до 227,90 грн за кілограм.

Помітно зросла вартість і базових продуктів, які українці купують регулярно:

Курячі яйця — на 74,73%, із 43,06 грн до 75,24 грн за десяток.

Молоко — на 73,47%, із 34,41 грн до 59,69 грн за літр.

Пшеничний хліб — на 70,69%, із 27,67 грн до 47,23 грн за буханець.

Сметана — на 69,82%, із 33,93 грн до 57,62 грн за упаковку.

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Який продукт подорожчав найменше

Серед товарів, які порівнювали, найменше зросла ціна огірків. Якщо у 2022 році кілограм коштував у середньому 63,04 грн, то у 2026-му — 80,60 грн. Це на 27,86% більше.

На зміну цін вплинули інфляція, руйнування логістики та виробничих потужностей через російські атаки, подорожчання енергоносіїв і пального, а також валютні коливання.

Таким чином, за чотири роки найбільше зросли ціни на окремі види риби, молочні продукти та м’ясо. Водночас темпи подорожчання різняться залежно від товару, а ціни на сезонні овочі можуть суттєво змінюватися протягом року.

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