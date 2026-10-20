Золото падає в ціні третій день поспіль: як на ринок впливає нафта

Золото дешевшає на тлі зростання цін на нафту та побоювань щодо інфляції у США. Інвестори оцінюють, чи змусить це Федеральну резервну систему довше утримувати високі процентні ставки, що може знизити привабливість дорогоцінного металу. Про це пише Іnvesting.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У вівторок спотова ціна золота знизилася на 0,2% — до $4131,62 за унцію. Ф'ючерси на золото у США з поставкою в грудні також втратили 0,2% і становили $4150,15 за унцію.

На попередній торговій сесії золото подешевшало на 0,6% після зниження за підсумками тижня.

Нафту підтримують побоювання щодо перебоїв у постачанні

У вівторок нафта Brent торгувалася вище $109 за барель. На попередній сесії її ціна сягнула $110,70 — найвищого рівня за п'ять місяців.

На котирування впливають побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні енергоносіїв із Близького Сходу. Ці ризики переважили певне послаблення побоювань після повідомлень про можливе пом'якшення обмежень США на експорт російських енергоресурсів.

У понеділок єменське угруповання хуситів, пов'язане з Іраном, заявило про атаки на енергетичні, аеропортові та військові об'єкти Саудівської Аравії. Серед цілей, за заявою угруповання, був об'єкт нафтової компанії Aramco. Це посилило побоювання щодо ризиків для регіональних постачань нафти.

Як інфляційні ризики впливають на ціну золота

Інвестори оцінюють ризик того, що високі ціни на енергоносії підтримуватимуть інфляцію у США та спонукатимуть Федеральну резервну систему (ФРС) довше зберігати жорстку монетарну політику.

Золото не приносить відсоткового доходу, тому зростання процентних ставок і дохідності облігацій підвищує альтернативну вартість його утримання. За таких умов дорогоцінний метал може втрачати привабливість для інвесторів.

Чого очікують від ФРС США

Наступне засідання ФРС заплановане на 27−28 жовтня. За даними CME FedWatch Tool, трейдери оцінюють імовірність збереження процентних ставок без змін на рівні 83%. Імовірність підвищення ставки у грудні, за наведеними в джерелі оцінками, становить 94%.

У вересні американський центробанк підвищив базову ставку на 0,25 відсоткового пункту — до діапазону 3,75−4,00%.

Додатковим орієнтиром для інвесторів стане індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) у США, публікація якого очікується наступного тижня. ФРС використовує цей показник для оцінки інфляції. Нові дані допоможуть ринку оцінити, чи може стійкий ціновий тиск стати підставою для подальшого посилення монетарної політики.

За даними, наведеними у джерелі, споживчі ціни у США у вересні зросли на 3,7% у річному вимірі, а бензин подорожчав на 9,1%. Це посилило побоювання, що високі витрати на енергоносії ускладнять повернення інфляції до цільового рівня ФРС у 2%.

Водночас інші дорогоцінні метали у вівторок зростали в ціні. Спотова ціна срібла підвищилася на 0,6% — до $57,44 за унцію, а платини — на 0,3%, до $1653,65 за унцію.