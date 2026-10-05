Золото стабілізувалося біля $4140 після різкого падіння: що відбувається з ринком

Як повідомляє Bloomberg, ціна золота стабілізувалася біля $4140 за унцію після падіння на 3,4% за підсумками минулого тижня. Інвестори оцінюють слабкі дані щодо ринку праці США та високі дохідності облігацій, які можуть вплинути на подальшу політику Федеральної резервної системи.

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У вересні американські роботодавці створили лише 29 тис. робочих місць поза сільським господарством — це найслабший результат серед прогнозів економістів, опитаних Bloomberg. На цьому тлі очікування підвищення ставки ФРС у жовтні різко знизилися — приблизно до 20% проти 70% тижнем раніше.

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Інфляційні ризики залишаються



Високі процентні ставки зазвичай тиснуть на золото, оскільки метал не приносить процентного доходу. Водночас інфляційні ризики залишаються: ціна Brent тримається вище $100 за барель, а дохідність 10-річних казначейських облігацій — близько 5,2%.

Минулого місяця золото подешевшало більш ніж на 6% через побоювання щодо енергетичної інфляції, можливого підвищення ставок у США та зміцнення долара.

Станом на 13:14 за Сінгапуром спотова ціна золота знизилася на 0,1% — до $4137,38 за унцію. Срібло подорожчало на 1,1%, до $61 за унцію, після падіння більш ніж на 6% минулого тижня. Платина зросла в ціні, а паладій залишився без змін.

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