001k.bot запускає акцію: обмін USDT ↔ BTC в обох напрямках із комісією 0%

001k.bot запустив акцію на обмін USDT і BTC в обидва боки : сервісна комісія на market swaps USDT → BTC і BTC → USDT становить 0%. Пропозиція підійде тим, хто воліє розподілити купівлю BTC на кілька операцій, щоб не ухвалювати рішень на емоціях, а також тим, кому потрібно обміняти BTC назад на USDT.

Такий формат особливо підійде тим, хто надає перевагу поступовій купівлі BTC, а не конвертації всієї суми за один раз. Наприклад, $5 000 можна розділити на кілька операцій і самостійно обирати час кожної наступної купівлі. У межах акції сервісна комісія 001k.bot на такі market swaps не стягується. Під час продажу умови ті самі: якщо потрібно повернути частину коштів із BTC у стейблкоїн, сервісна комісія за такий обмін теж не стягується.

До підтвердження операції користувач бачить актуальний курс, розмір сервісної комісії та підсумкову суму, яку отримає, тож може заздалегідь оцінити умови угоди й порівняти їх з іншими майданчиками.

Цей підхід не скасовує ринкових ризиків і не гарантує вигідної ціни чи прибутку, але дає змогу розподілити купівлю в часі та зберегти частину коштів у USDT.

«Вгадати точку входу неможливо, тому професійний підхід — розбити купівлю на частини. Ми прибрали сервісну комісію з market swaps USDT/BTC та BTC/USDT, щоб купівля частинами не створювала додаткових сервісних витрат», — зазначає Сергій Гуцу, бренд-амбасадор 001k.bot.

У 001k.bot також доступний розбір історичної моделі BTC, яка виокремлює період з жовтня 2026 року до початку лютого 2027 року як потенційне вікно для поступового накопичення. Модель використовують лише як орієнтир: вона не прогнозує точної ціни чи дати мінімуму й не гарантує подальшого зростання BTC.

Що входить у пропозицію 0%

Акція поширюється на сервісну комісію 001k.bot для передбачених умовами market swaps USDT/BTC в обох напрямках: USDT → BTC і BTC → USDT.

Спред може бути врахований у котируванні. Виведення BTC і операції через Limit Order оплачуються окремо відповідно до чинних умов сервісу.

Купити чи продати BTC у кілька кроків

Скористатися пропозицією можна в Telegram-боті 001k.bot і на веб-платформі. Для купівлі потрібно обрати обмін USDT на BTC, вказати суму, перевірити курс і підсумкову кількість BTC, після чого підтвердити операцію. Для продажу порядок той самий: обрати обмін BTC на USDT, вказати суму, перевірити курс і підсумкову суму в USDT, після чого підтвердити операцію.

Куплені BTC надходять на баланс 001k.bot — їх можна залишити там або вивести на зовнішній гаманець через мережу Bitcoin. Користувачам, які вже пройшли верифікацію, повторно проходити KYC не потрібно. Новим користувачам необхідно створити акаунт, пройти KYC і поповнити баланс у USDT або BTC.

Актуальні строки акції, курс і повні умови відображаються безпосередньо перед підтвердженням операції.

Щоб почати, достатньо вирішити дві речі: яку суму спрямувати в BTC зараз і скільки USDT залишити на наступні купівлі. Розрахувати першу купівлю BTC → 001k.bot.