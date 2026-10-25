Долар оновив історичний максимум, євро наблизився до рекорду: що відбувається з курсом

Національний банк України встановив на понеділок, 26 жовтня, офіційний курс долара на рівні 45,2021 грн. Американська валюта подорожчала на 15,11 коп. порівняно з попереднім банківським днем, а гривня оновила історичний мінімум щодо долара.

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Попередній рекорд за офіційним курсом зафіксували 14 жовтня, коли долар коштував 45,0802 грн. Новий показник перевищив його приблизно на 12 копійок.

Водночас на міжбанківському ринку долар торгується дорожче за офіційний курс. 23 жовтня станом на 15:00 курс становив 45,38 грн на купівлю та 45,42 грн на продаж, не кажучі про обмінні пункти, де курс у неділюб доходив до 45,60 грн. Це свідчить, що фактичні ринкові котирування вже перевищують позначку 45,2 грн за долар.

Євро також подорожчав. На 26 жовтня НБУ встановив його офіційний курс на рівні 50,5766 грн — на 14,16 коп. більше, ніж у попередній банківський день.

Хоча курс євро не оновив історичного максимуму, він перебуває поблизу рекордних значень. Тому говорити про новий рекорд європейської валюти наразі не можна.

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Як змінився курс від початку року

Від початку 2026 року офіційний курс гривні до долара послабився приблизно на 6,7%. Для порівняння, за весь 2025 рік зниження становило 0,8%.

23 жовтня довідковий курс гривні до долара, який НБУ розраховує на 12:00, також оновив історичний мінімум — 45,1604 грн за долар.

Офіційний курс НБУ використовують для визначених законодавством розрахунків і бухгалтерського обліку. Він не зобов’язує банки продавати чи купувати валюту саме за цією ціною: готівкові та міжбанківські котирування можуть відрізнятися.

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