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25 жовтня 2026, 16:50

Долар оновив історичний максимум, євро наблизився до рекорду: що відбувається з курсом

Національний банк України встановив на понеділок, 26 жовтня, офіційний курс долара на рівні 45,2021 грн. Американська валюта подорожчала на 15,11 коп. порівняно з попереднім банківським днем, а гривня оновила історичний мінімум щодо долара.

Національний банк України встановив на понеділок, 26 жовтня, офіційний курс долара на рівні 45,2021 грн.
Долар перевищів історичний максимум
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Попередній рекорд за офіційним курсом зафіксували 14 жовтня, коли долар коштував 45,0802 грн. Новий показник перевищив його приблизно на 12 копійок.

Водночас на міжбанківському ринку долар торгується дорожче за офіційний курс. 23 жовтня станом на 15:00 курс становив 45,38 грн на купівлю та 45,42 грн на продаж, не кажучі про обмінні пункти, де курс у неділюб доходив до 45,60 грн. Це свідчить, що фактичні ринкові котирування вже перевищують позначку 45,2 грн за долар.

Євро також подорожчав. На 26 жовтня НБУ встановив його офіційний курс на рівні 50,5766 грн — на 14,16 коп. більше, ніж у попередній банківський день.

Хоча курс євро не оновив історичного максимуму, він перебуває поблизу рекордних значень. Тому говорити про новий рекорд європейської валюти наразі не можна.

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Як змінився курс від початку року

Від початку 2026 року офіційний курс гривні до долара послабився приблизно на 6,7%. Для порівняння, за весь 2025 рік зниження становило 0,8%.

23 жовтня довідковий курс гривні до долара, який НБУ розраховує на 12:00, також оновив історичний мінімум — 45,1604 грн за долар.

Офіційний курс НБУ використовують для визначених законодавством розрахунків і бухгалтерського обліку. Він не зобов’язує банки продавати чи купувати валюту саме за цією ціною: готівкові та міжбанківські котирування можуть відрізнятися.

Як ми писали: Долар і євро закінчують тиждень зростанням на міжбанку

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
25 жовтня 2026, 17:11
#
Тому що НБУ зовсім не робив інтервенцій цього тижня, тому і курс піднявся на 1 відсоток. Економіка зростає, потреба в валюті знижується.
+
+96
BatonUA
BatonUA
25 жовтня 2026, 17:39
#
Якби НБУ не робив тиждень інтервенцій, то курс не вліз би в жодну строку
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
25 жовтня 2026, 19:34
#
Так, коломойша сказав що вже був-би 150 гривень за долар, і це тільки без паніки. А панічна скупка населенням перед виїздом з дурдому дожене курс до 200−300 гривень)).
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0
nitrous2000
nitrous2000
25 жовтня 2026, 20:02
#
Русняві боти люблять казочки нести)
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 жовтня 2026, 20:22
#
Romanenkas17

Якби Беня не сидів у СІЗО, а пив каву на березі Женевского озера,
то й мова про курс долара США була б зовсім іншою, але Беня
сидить в СІЗО, а курс НБУ на завтра становить 45,2021 грн/$
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 жовтня 2026, 18:21
#
Хоча курс євро не оновив історичного максимуму,
він перебуває поблизу рекордних значень.

Казки для лохів.
Курс НБУ евро:
22.01.2026 = 50,6669 грн/€
24.08.2026 = 52,2492 грн/€ (максимальний в 2026)
26.10.2026 = 50,5766 грн/€
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