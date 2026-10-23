Після закриття міжбанку у п'ятницю, 23 жовтня, курс долара подорожчав на 22 копійки у купівлі і на 23 копійки у продажу. Тоді як курс євро збільшився на 20 копійок у купівлі і на 21 — у продажу.
23 жовтня 2026, 17:52
Долар і євро закінчують тиждень зростанням на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 23 жовтня
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Закриття 23 жовтня
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Зміни
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45,16/45,19
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45,38/45,42
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22/23
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50,64/50,66
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50,84/50,87
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20/21
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,95−45,51 грн. Євро купують за 50,38 грн, а продають за 51,07 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,35−45,40, євро — 50,90−51,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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