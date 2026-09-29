Україна планує підготувати проєкти відбудови на $40 млрд у 2027 році — Кравченко

Україна планує у 2027 році підготувати проєкти відбудови на $40 млрд і залучити близько $5 млрд прямих іноземних інвестицій. Про це міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко заявив в інтерв'ю Forbes.

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За словами Кравченка, нині зростання ВВП переважно забезпечує споживання, тоді як торговельний дефіцит збільшується. Значна частина міжнародної допомоги спрямовується саме на споживання, а не на розвиток виробництва.

$5 млрд іноземних інвестицій

Першим пріоритетом Кравченко назвав залучення інвестицій. Для цього, за словами міністра, потрібно створити умови для внутрішніх та іноземних інвесторів, зокрема через механізми зниження та розподілу ризиків.

«Ключова прогалина — страхування воєнних ризиків. Необхідний комплексний механізм, який зробить інвестиції в Україну прийнятними для приватного капіталу», — сказав міністр.

Орієнтир на 2027 рік — близько $5 млрд прямих іноземних інвестицій.

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Проєкти відбудови на $40 млрд

Другий пріоритет — підготовка проєктів відбудови. За словами Кравченка, потенціал інвестицій у відновлення України становить сотні мільярдів доларів, тому якісні проєкти потрібно готувати вже зараз.

Мета на 2027 рік — сформувати портфель таких проєктів загальним обсягом близько $40 млрд.

Серед інших умов для залучення інвестицій міністр назвав розвиток індустріальних парків, підтримку проєктів зі значними інвестиціями та можливість компенсувати капітальні вкладення через податки. Міністерство обговорює цей механізм із міжнародними партнерами.

Кравченко також назвав інвестиції українського бізнесу важливим сигналом для іноземних інвесторів.

Менше бюрократії

Паралельно Міністерство працює над дерегуляцією та скороченням бюрократичного навантаження. Посадовець зазначив, що вже переглянуто 1353 регуляторні інструменти, понад 350 із них скасовано.

Наступний крок — скасувати ще 58 дозволів, запровадити єДозвіл із вичерпним переліком дозвільних документів та замінити ще 147 дозволів деклараціями.