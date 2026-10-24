Wells Fargo, Microsoft і Google проти криптобірж: чому компанії не хочуть токенізувати свої акції

Як повідомляє Reuters, ще шість американських компаній, серед яких банк Wells Fargo, виробник напівпровідників Arm Holdings і розробник програмного забезпечення Intuit, заперечили проти токенізації своїх акцій на торговельній платформі, яку планують запустити криптобіржа OKX та Intercontinental Exchange (ICE) — материнська компанія Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE).

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Таким чином, загальна кількість компаній, які виступили проти такого формату торгівлі, зросла до 22.

Платформа спільного підприємства OKX та ICE має дозволити торгувати цифровими токенами, які представляють акції традиційних компаній і обліковуються в блокчейні. Загалом партнери планували токенізувати 63 акції. Однак дедалі більша кількість заперечень ускладнює запуск проєкту.

Серед компаній, які раніше виступили проти токенізації своїх акцій, — Microsoft, материнська компанія Google Alphabet, Goldman Sachs і McDonald’s. Із 22 компаній, які заперечили проти участі в проєкті, 16 торгуються на Nasdaq, а решта — на NYSE.

Чому компанії не хочуть токенізувати свої акції

У регуляторному документі не пояснюється, чому саме кожна з компаній виступила проти токенізації. Водночас представники фондового ринку вже попереджали про ризики, пов’язані з таким форматом торгівлі.

Один із головних ризиків — фрагментація торгів і ліквідності. Якщо акції та токени, що їх представляють, торгуватимуться на різних майданчиках за різними правилами, торгова активність може розподілитися між ними. Це здатне ускладнити визначення справедливої ринкової ціни та збільшити розрив між цінами купівлі й продажу. Nasdaq, яка сама готує проєкт токенізованої торгівлі разом із материнською компанією криптобіржі Kraken, підтримує розвиток цієї технології, але застерігає від запуску без належного регулювання.

Компанії також можуть побоюватися додаткової волатильності та втрати контролю над торговельним середовищем. Токени можуть торгуватися цілодобово, зокрема тоді, коли традиційна біржа закрита. Через це ціни на різних майданчиках потенційно можуть розходитися, а реакція ринку на новини — відбуватися за різними правилами. Раніше одна з компаній, яка заперечила проти токенізації, посилалася на невизначеність щодо впливу нового формату на ціну акцій, ліквідність і волатильність.

Ще одне питання — права акціонерів і захист інвесторів. Цифровий токен, який відстежує ціну акції, не обов’язково сам по собі надає його власнику ті самі права, що й володіння звичайною акцією. Важливо, чи має інвестор право на дивіденди, голосування та інші привілеї, а також хто відповідає за облік прав і вирішення спорів. За новою регуляторною схемою США токенізовані акції мають зберігати права й привілеї традиційних цінних паперів, включно з дивідендами та голосуванням.

Крім того, компанії можуть побоюватися репутаційних і юридичних ризиків, якщо їхні акції торгуватимуться на криптоплатформі з іншими правилами доступу, розкриття інформації та захисту клієнтів.

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Як працюватиме токенізація акцій

Токенізація передбачає створення цифрового токена на блокчейні, який представляє акцію компанії. Прихильники технології вважають, що вона може зробити торгівлю доступнішою, дозволити операції 24 години на добу та пришвидшити розрахунки між учасниками ринку.

На початку жовтня OKX та ICE звернулися до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), щоб запустити токенізовану торгівлю в межах нового спеціального регуляторного режиму. Він дозволяє платформам працювати без дотримання частини вимог, які застосовуються до традиційних фондових бірж.

Водночас цей режим передбачає право компаній заперечувати проти токенізації своїх акцій. Платформа повинна завчасно повідомити емітента про намір виставити токенізовану версію його акцій і не може продовжувати процедуру, якщо компанія виступила проти.

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