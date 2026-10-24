Житло, електронний витяг і нові правила підтримки: що передбачає новий закон для переселенців

Набрав чинності Закон № 4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Про це 23 жовтня повідомило Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України. Закон передбачає нову систему обліку переселенців, оцінювання їхніх потреб, пошуку житла та залучення до життя громад.

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Нові механізми запроваджуватимуть поступово — після ухвалення необхідних урядових рішень і запуску цифрових сервісів, тому на цьому етапі порядок оформлення документів залишається без змін.

Довідки ВПО, видані раніше, залишаються чинними. Міняти їх не потрібно.

Повторно ставати на облік не потрібно.

Люди, які оформлюють статус ВПО вперше, можуть, як і раніше, звернутися через «Дію», ЦНАП або орган соціального захисту населення.

Чинні процедури оформлення та отримання допомоги зберігаються.

Закон також передбачає, що надалі замість довідки можна буде використовувати електронний витяг з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. За бажанням людина зможе замінити довідку на такий витяг, коли відповідний сервіс запрацює.

Як зміниться облік переселенців

Закон передбачає перехід до системи, у якій облік ВПО потрібен не лише для реєстрації та призначення виплат. Він має допомагати державі й громадам визначати потреби переселенців, оцінювати ефективність підтримки та планувати соціальні програми.

Зокрема, передбачено:

Оцінювання індивідуальних потреб. Допомогу плануватимуть з урахуванням ситуації конкретної людини або родини — наприклад, потреби в житлі, соціальних послугах чи працевлаштуванні.

Єдину інформаційну систему житла для ВПО. Органи місцевого самоврядування вноситимуть до неї дані про доступні об'єкти нерухомості. Це має полегшити пошук житла з урахуванням потреб родини.

Більшу участь у житті громад. Переселенці зможуть активніше долучатися до громадських слухань, місцевих програм і розв’язання питань за місцем проживання.

Посилення ролі рад ВПО. Пропозиції та рекомендації таких консультативно-дорадчих органів будуть обов’язковими до розгляду органами влади, при яких їх створили.

Але електронний витяг і нові цифрові інструменти ще мають розробити та запустити.



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Які додаткові гарантії передбачає закон

Документ також визначає правові гарантії для переселенців у різних сферах.

Зокрема, закон передбачає право ВПО на медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби за відповідними державними програмами, а також на безоплатну правничу допомогу.

Окремо врегульовано питання кредитних зобов’язань для переселенців, які залишили місце проживання на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії. Для визначених законом категорій передбачено обмеження щодо нарахування процентів, штрафів і пені за кредитами та позиками, а також обов’язок кредитора перерахувати заборгованість після письмового звернення позичальника. Ці гарантії застосовуються за умов, установлених законом, а не автоматично до всіх ВПО.

Кабінет міністрів має протягом трьох місяців від дня, наступного за опублікуванням закону, ухвалити необхідні нормативні акти та привести чинні правила у відповідність до нових положень.

Отже, наразі переселенцям не потрібно терміново звертатися до органів влади для переоформлення документів. Основні зміни стосуються майбутньої системи обліку й адресної підтримки, для запуску якої ще потрібні урядові рішення та цифрові сервіси.

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