Житло, електронний витяг і нові правила підтримки: що передбачає новий закон для переселенців

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 жовтня 2026, 9:00

Житло, електронний витяг і нові правила підтримки: що передбачає новий закон для переселенців

Набрав чинності Закон № 4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Про це 23 жовтня повідомило Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України. Закон передбачає нову систему обліку переселенців, оцінювання їхніх потреб, пошуку житла та залучення до життя громад.

Набрав чинності Закон № 4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
Новий закон про ВПО почав діяти
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові механізми запроваджуватимуть поступово — після ухвалення необхідних урядових рішень і запуску цифрових сервісів, тому на цьому етапі порядок оформлення документів залишається без змін.

  • Довідки ВПО, видані раніше, залишаються чинними. Міняти їх не потрібно.

  • Повторно ставати на облік не потрібно.

  • Люди, які оформлюють статус ВПО вперше, можуть, як і раніше, звернутися через «Дію», ЦНАП або орган соціального захисту населення.

  • Чинні процедури оформлення та отримання допомоги зберігаються.

Закон також передбачає, що надалі замість довідки можна буде використовувати електронний витяг з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. За бажанням людина зможе замінити довідку на такий витяг, коли відповідний сервіс запрацює.

Як зміниться облік переселенців

Закон передбачає перехід до системи, у якій облік ВПО потрібен не лише для реєстрації та призначення виплат. Він має допомагати державі й громадам визначати потреби переселенців, оцінювати ефективність підтримки та планувати соціальні програми.

Зокрема, передбачено:

  • Оцінювання індивідуальних потреб. Допомогу плануватимуть з урахуванням ситуації конкретної людини або родини — наприклад, потреби в житлі, соціальних послугах чи працевлаштуванні.

  • Єдину інформаційну систему житла для ВПО. Органи місцевого самоврядування вноситимуть до неї дані про доступні об'єкти нерухомості. Це має полегшити пошук житла з урахуванням потреб родини.

  • Більшу участь у житті громад. Переселенці зможуть активніше долучатися до громадських слухань, місцевих програм і розв’язання питань за місцем проживання.

  • Посилення ролі рад ВПО. Пропозиції та рекомендації таких консультативно-дорадчих органів будуть обов’язковими до розгляду органами влади, при яких їх створили.

Але електронний витяг і нові цифрові інструменти ще мають розробити та запустити.


Читайте також: «Будиночок у селі» для ВПО: як працює програма та які має недоліки

Які додаткові гарантії передбачає закон

Документ також визначає правові гарантії для переселенців у різних сферах.

Зокрема, закон передбачає право ВПО на медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби за відповідними державними програмами, а також на безоплатну правничу допомогу.

Окремо врегульовано питання кредитних зобов’язань для переселенців, які залишили місце проживання на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії. Для визначених законом категорій передбачено обмеження щодо нарахування процентів, штрафів і пені за кредитами та позиками, а також обов’язок кредитора перерахувати заборгованість після письмового звернення позичальника. Ці гарантії застосовуються за умов, установлених законом, а не автоматично до всіх ВПО.

Кабінет міністрів має протягом трьох місяців від дня, наступного за опублікуванням закону, ухвалити необхідні нормативні акти та привести чинні правила у відповідність до нових положень.

Отже, наразі переселенцям не потрібно терміново звертатися до органів влади для переоформлення документів. Основні зміни стосуються майбутньої системи обліку й адресної підтримки, для запуску якої ще потрібні урядові рішення та цифрові сервіси.

Як ми писали: Для ВПО збільшили фінансування житла до 1,56 млрд грн: що зміниться

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами