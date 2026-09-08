Для ВПО збільшили фінансування житла до 1,56 млрд грн: що зміниться

Кабінет Міністрів збільшив державну субвенцію місцевим бюджетам на облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Обсяг фінансування зріс із 1 млрд до понад 1,56 млрд грн, що дасть громадам змогу створити більше місць для тимчасового та підтриманого проживання переселенців.

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Додатково на ці потреби спрямували 565,2 млн грн. Гроші планують використати для розширення житлового фонду, зокрема в сільській місцевості.

У ВПО буде більше можливостей отримати житло

Збільшення фінансування означає, що громади зможуть придбати більше будівель та облаштувати додаткові приміщення для проживання людей, які втратили свої домівки через війну.

Особливо це важливо для сільських територій, де держава реалізує окремий проєкт із забезпечення переселенців житлом. Таким чином, вибір доступних варіантів проживання для ВПО може розширитися не лише за рахунок кількості місць, а й географічно.

Право на першочергове отримання такого житла матимуть багатодітні родини, люди з інвалідністю, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, а також люди старшого віку.

Громади зможуть повторно подавати заявки

Уряд також змінив правила розподілу коштів. Тепер громади, які не встигли подати заявки у встановлені строки або виявили додаткову потребу у фінансуванні, зможуть повторно звертатися по кошти протягом 2026 року.

Це відкриває можливість отримувати державне фінансування не лише тим громадам, які першими подали заявки, а й тим, у кого потреба в житлі для переселенців зросла пізніше.

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Більше варіантів для переселенців

Загалом рішення уряду має збільшити обсяг житлового фонду, доступного для ВПО. Йдеться не про прямі виплати громадянам, а про створення та облаштування місць, де переселенці зможуть безпечно проживати.

Додаткове фінансування також дозволить громадам ефективніше використовувати кошти до кінця 2026 року та спрямовувати їх туди, де потреба в житлі залишається найбільшою.

Для переселенців це означає більше потенційних місць для проживання та нові можливості отримати тимчасове або підтримане житло, зокрема за межами великих міст.



