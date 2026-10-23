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23 жовтня 2026, 18:18

Уряд переглядає бронювання перед зимою: ще більше подробиць

Кабінет міністрів України планує змінити правила бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств енергетики та оборонно-промислового комплексу (ОПК). Замість можливості бронювати 100% персоналу для цих секторів передбачать квоту на рівні 95%. Про це пише Forbes Україна з посиланням на голову уряду Сегія Корецького.

Кабінет міністрів України планує змінити правила бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств енергетики та оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Ще більше подробиць бронювання
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Що зміниться в правилах бронювання

Оновлений проєкт передбачає кілька ключових положень:

  • 95% працівників зможуть бронювати підприємства паливно-енергетичного комплексу та ОПК.

  • 100% бронювання буде можливим за окремим погодженням через Координаційний центр.

  • 50% — базова квота для решти критично важливих підприємств.

  • Координаційний центр матиме дорадчу роль, а остаточні рішення залишатимуться за відповідними центральними органами виконавчої влади.

  • Чинні статуси критично важливих підприємств мають зберегтися.

З оновленого проєкту також прибрали норму, яка передбачала зміну бази для розрахунку квоти через неврахування працівників, які вже мають відстрочку з інших підстав.

Станом на 23 жовтня остаточний текст постанови ще не був оприлюднений на сайті уряду, тому деталі необхідно звіряти з ухваленим документом.

Чому уряд переглядає бронювання

Питання виникло через занепокоєння влади щодо зловживань системою бронювання. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що окремі підприємства можуть штучно збільшувати штат, щоб отримати відстрочки для працівників, які фактично не виконують критично важливих завдань.

За його словами, щомісяця бронювання та відстрочки отримують десятки тисяч людей, а кількість таких випадків зростає. Уряд прагне зосередити захист передусім на підприємствах, які безпосередньо забезпечують обороноздатність країни та роботу критичної інфраструктури.

Водночас бізнес попереджав, що різке скорочення квот може призвести до нестачі фахівців у виробництві озброєння, енергетиці та комунальній сфері. Особливо гостро це питання стоїть напередодні опалювального сезону та на тлі російських атак на енергетичні об'єкти.

Спілка українських підприємців закликала уряд не посилювати обмеження без попередніх консультацій із компаніями та оцінки можливих наслідків.

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Скільки українців уже мають бронювання

За даними, які раніше наводило Міністерство економіки, станом на кінець вересня 2026 року в Україні було заброньовано близько 1,4 млн осіб.

Можливість бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників для окремих підприємств ОПК та енергетики запровадили у 2024 році, а згодом розширили на інші категорії критично важливих підприємств.

Тепер уряд намагається знайти баланс між потребою поповнення війська та необхідністю зберегти персонал, без якого не можуть працювати оборонні виробництва й критична інфраструктура.

Як ми писали: КМУ не скасує постанову щодо бронювання: Корецький назвав, кого нові правила не торкнуться

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
TAN72
TAN72
23 жовтня 2026, 19:16
#
Почему, почему?На убой некого посылать
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