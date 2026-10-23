Brent досягла максимуму за понад п’ять місяців після нових атак хуситів

Нафта Brent подорожчала більш ніж на 1% і перевищила $114 за барель після нової серії атак єменських хуситів на об'єкти в Саудівській Аравії, зокрема на нафтопереробний завод у Янбу. Американська нафта WTI також зросла в ціні — на 1,3%, до $100,7 за барель. Про це 23 жовтня пише Forbes España.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Brent перевищила $114 за барель

Перед відкриттям європейських фондових бірж котирування Brent, еталонної марки нафти для європейського ринку, піднялися більш ніж на 1%. Ціна перевищила $114 за барель — найвищий рівень за понад п’ять місяців.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 1,3% — до $100,7 за барель.

Хусити заявили про удари по об'єктах Саудівської Аравії

Єменські хусити підтвердили серію атак на важливі об'єкти Саудівської Аравії. Серед цілей були штаб-квартира Міністерства оборони в Ер-Ріяді, міжнародні аеропорти Даммама й Абхи, а також нафтопереробний завод у Янбу на узбережжі Червоного моря.

Речник збройних сил хуситів Ях’я Сарі повідомив про чотири військові операції протягом останніх 48 годин із використанням балістичних ракет і безпілотників.

За його словами, після удару по міжнародному аеропорту Даммама було порушено повітряне сполучення. Атака на нафтопереробний завод у Янбу, як стверджує речник, спричинила пожежу.

Саудівська коаліція повідомила про перехоплення ракет і дронів

У ніч на п’ятницю коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила про перехоплення двох безпілотників у південному регіоні країни та ракети, запущеної в напрямку Ер-Ріяда. Речник коаліції Туркі аль-Малікі повідомив, що всі три цілі було знищено.

Атаки відбуваються на тлі загострення конфлікту в Ємені. Хусити вже кілька тижнів посилюють удари ракетами й безпілотниками по саудівській інфраструктурі у відповідь на підтримку міжнародною коаліцією військових операцій єменського уряду, визнаного міжнародною спільнотою.

На початку жовтня уряд Ємену оголосив масштабний наступ, метою якого є повернення територій, захоплених повстанцями.

Трамп звинуватив Іран у впливі на ціни на нафту

На нафтовий ринок також впливає війна США та Ізраїлю проти Ірану. Президент США Дональд Трамп звинуватив Тегеран у навмисному підвищенні цін на нафту напередодні проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада.

За словами Трампа, Іран нібито вдається до провокацій, зокрема поширює повідомлення про фальшиві атаки та міни. Американський президент також заявив, що завдяки діям США через Ормузьку протоку зараз проходить більше нафти, ніж до початку конфлікту.

Водночас, за даними Kpler, які наводить Bloomberg, потоки сирої нафти й конденсату з Перської затоки за тиждень, що завершився 18 жовтня, сягнули 24,6 млн барелів на добу. Попри це, середній обсяг постачання за жовтень залишається нижчим за рівень до війни, а перевезення характеризуються значними коливаннями.

Трамп також звинуватив іранську владу в убивствах протестувальників і заявив, що не дозволить Ірану отримати ядерну зброю. США та Ізраїль називають недопущення появи такої зброї в Ірані однією з головних цілей війни. Тегеран, натомість, стверджує, що його ядерна програма має виключно мирний характер.

Нагадаємо

За оцінкою експертів Tickmill, після коливань нафта Brent знову подорожчала й досягла нових максимумів. Зростання напруги повернуло у ціну військову премію. Раніше котирування опускалися нижче відмітки 100 через збільшення фактичних поставок із Близького Сходу.

За оцінкою МЕА, експорт сирої нафти з країн Затоки у вересні зріс на 4,4 млн. барелів на добу, до 13,9 млн. Знизилися побоювання щодо негайного дефіциту сировини, що сприяло зниженню котирувань.

Заяви Трампа про продуктивні переговори з Іраном та відсутність наміру атакувати країну до листопадових проміжних виборів послабили побоювання подальшої ескалації конфлікту.