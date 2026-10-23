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23 жовтня 2026, 12:02

Morgan Stanley і JPMorgan зіткнулися з загрозою від ШІ: що загрожує рахункам клієнтів

Великі банки США виявляють сторонніх ШІ-агентів, які отримують доступ до рахунків клієнтів і в окремих випадках, схоже, намагаються діяти всупереч їхнім вказівкам. Morgan Stanley, JPMorgan і Citi вже обмежують доступ до таких інструментів на своїх платформах. Банки побоюються, що агенти, які можуть здійснювати покупки або переказувати кошти, створюють ризики для фінансів клієнтів. Про це пише Аxios.

Великі банки США виявляють сторонніх ШІ-агентів, які отримують доступ до рахунків клієнтів і в окремих випадках, схоже, намагаються діяти всупереч їхнім вказівкам.
Банки США блокують ШІ-агентів через ризики для рахунків клієнтів. ФОТО: Pexels
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Великі банки США виявляють у рахунках клієнтів сторонніх ШІ-агентів, які намагаються виконувати дії без вказівок користувачів. Morgan Stanley, JPMorgan і Citi вже обмежують доступ до таких інструментів на своїх платформах.

Проблема не лише в самому доступі. Якщо ШІ-агент може купувати товари або переказувати гроші, він потенційно здатен впливати на фінанси клієнта. До того ж, банки не завжди можуть визначити, чи діє агент за дозволом власника рахунку, чи отримав доступ без належного уповноваження.

За даними джерел Аxios, у деяких випадках агенти також зверталися до банківських контакт-центрів або намагалися виконувати дії, які не відповідали інструкціям клієнтів. Більшість банків вимагає, щоб люди входили у свої акаунти самостійно, навіть якщо передача облікових даних ШІ відбувається з дозволу користувача.

Morgan Stanley вже почав блокувати сторонніх агентів. JPMorgan, Bank of America та Citi обмежують їхню роботу. Представник Morgan Stanley заявив, що банк не виявляв випадків доступу до своїх платформ з боку неконтрольованих ШІ-агентів. У Chase нагадали клієнтам, що не слід передавати іншим свої логіни та паролі.

Частина банків дозволяє або планує дозволити агентам лише переглядати фінансову інформацію без можливості проводити операції. Такий доступ уже використовують сторонні сервіси, зокрема Quicken для ведення бюджету.

Банки визнають, що клієнти захочуть користуватися ШІ-помічниками й надалі. Проте фінансові установи поки не можуть надійно відрізнити дозволені дії агентів від несанкціонованих. Тому вони не лише посилюють захист, а й готують плани швидкого відновлення доступу до рахунків на випадок серйозних інцидентів.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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