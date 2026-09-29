«Укрпошта» запустила оплату посилок у застосунку

«Укрпошта» додала у застосунок «Укрпошта 2.0» можливість оплачувати посилки та післяплату. У жовтні компанія також тимчасово скасує плату за переадресацію відправлень, у тому числі тих, які вже прибули до відділення. Про це повідомляє «Укрпошта».

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Що тепер доступно

У застосунку тепер можна оплачувати не лише саме відправлення, а й післяплату та митні платежі за міжнародні посилки.

Користувачам також доступні оформлення посилок і листів, зміна отримувача, переадресація, передача права на отримання відправлення іншій особі та продовження терміну зберігання.

Безкоштовне зберігання залишається доступним протягом семи днів у містах та 14 днів у селах.

У жовтні переадресувати посилку можна буде без оплати навіть після її прибуття до відділення. Зазвичай безкоштовна переадресація діяла лише до моменту надходження відправлення у відділення.

Наступним етапом «Укрпошта» планує запустити доставку до поштоматів та оплату посилок безпосередньо через них.