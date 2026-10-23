Україна готує нові умови концесії порту «Ольвія»: що зміниться

Про підготовку змін до концесійного договору повідомив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Анатолій Тіменко після зустрічі з директором QTerminals Olvia Русланом Олейником.

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За словами Тіменка, повномасштабна війна суттєво вплинула на роботу портів і можливості інвесторів виконувати свої зобов’язання. Тому уряд та компанія шукають рішення, які допоможуть зберегти партнерство та повернутися до реалізації проєкту.

Наразі сторони готують додаткову угоду до концесійного договору, а також відповідне рішення уряду. На початку листопада планують провести засідання робочої групи, щоб узгодити подальші кроки.

Сторони також обговорюють, чи залишатиметься концесія призупиненою після 24 лютого 2027 року. Рішення залежатиме від воєнної ситуації та термінів, необхідних для відновлення роботи порту.

Тіменко наголосив, що завдання уряду — зберегти співпрацю з інвестором і знайти рішення, які дадуть змогу продовжити реалізацію інфраструктурного проєкту попри наслідки війни.

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