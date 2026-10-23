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23 жовтня 2026, 11:20

Україна готує нові умови концесії порту «Ольвія»: що зміниться

Україна готує нові умови концесії порту «Ольвія» в Миколаєві. Через війну інвестор не може повноцінно реалізувати проєкт, тому сторони планують переглянути умови співпраці. Зокрема, йдеться про фінансові зобов’язання інвестора та можливість продовжити призупинення концесії після 24 лютого 2027 року.

Україна готує нові умови концесії порту «Ольвія» в Миколаєві.
Порт «Ольвія» в Миколаєві: що змінять в угоді з інвестором. ФОТО: facebook.com/timenko.anatolii
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Про підготовку змін до концесійного договору повідомив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Анатолій Тіменко після зустрічі з директором QTerminals Olvia Русланом Олейником.

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За словами Тіменка, повномасштабна війна суттєво вплинула на роботу портів і можливості інвесторів виконувати свої зобов’язання. Тому уряд та компанія шукають рішення, які допоможуть зберегти партнерство та повернутися до реалізації проєкту.

Наразі сторони готують додаткову угоду до концесійного договору, а також відповідне рішення уряду. На початку листопада планують провести засідання робочої групи, щоб узгодити подальші кроки.

Сторони також обговорюють, чи залишатиметься концесія призупиненою після 24 лютого 2027 року. Рішення залежатиме від воєнної ситуації та термінів, необхідних для відновлення роботи порту.

Тіменко наголосив, що завдання уряду — зберегти співпрацю з інвестором і знайти рішення, які дадуть змогу продовжити реалізацію інфраструктурного проєкту попри наслідки війни.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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