4 варіанти для інвестицій у 2026 році, які приносять дохід відразу

Інвестування — це зазвичай про вибір стратегії, розрахунки та очікування. Але часом через страх ризику чи нетерплячість інвестор відмовляється вкладати свої накопичення в актив, який поки що повноцінно не працює. Наприклад, у недобудований об'єкт нерухомості, чи інший проєкт, дохід від якого очікується лише у віддаленій перспективі. Натомість вибір падає на вже робочі пропозиції, які перевірені іншими інвесторами та, головне, точно приносять дохід. Саме такі проєкти ми вибрали з каталогу InvestMarket та розповідаємо, чому на них варто звернути увагу у 2026 році та яку вигоду реально отримати.

Фонд S1 ВДНГ

Це інвестиції в дохідний будинок Standard One ВДНГ у Києві, який вже збудований, в квартирах вже зроблений ремонт, вони вже здаються в оренду і вже приносять дохід. Інвестування в цей об'єкт можливе за принципом співвласності — тобто ви платите за окремі квадратні метри, а не купуєте цілу квартиру. Але і прибуток потім розподіляється рівномірно між усіма співвласниками: ви отримаєте рівно стільки, скільки квадратних метрів купили.

Такий формат відкриває можливості для інвестування тим, хто не накопичив достатньо капіталу для придбання квартири. Або ж тим, хто хоче диверсифікувати інвестиційний портфель. Водночас, коли інвестор «збере» достатню кількість квадратних метрів, він може обміняти їх на квартиру у цьому ж будинку.

Дивіденди інвесторам сплачують щоквартально. При цьому управління активом повністю бере на себе керуюча компанія, яка й несе відповідальність за пошук орендарів та стабільний прибуток інвесторів.

Головні цифри:

Мінімальна інвестиція — від 122 000 грн.

Запланований прибуток — 8,2% річних у доларах США, відповідно до офіційного курсу НБУ.

Оскільки нерухомість у Києві постійно дорожчає, ви можете заробити на зростанні вартості сертифікатів, тобто на різниці між сумою входу та виходу з інвестиції. Загалом строк дії фонду становить 10 років, протягом яких квартири здаватимуть в оренду, а після чого планують продати й розподілити прибуток між інвесторами.

Водночас до вибору REIT-фонду потрібно підходити обережно, адже поруч із перевагами у такого формату інвестування є й ризики. Головні з них — падіння ринкових цін на активи, невиплата дивідендів через простої орендних площ, регуляторні та податкові ризики, а також ризик руйнування чи пошкодження об'єктів нерухомості внаслідок воєнних дій.

Фонд Inzhur REIT

Інвестуючи у цей фонд, ви стаєте співвласником комерційної нерухомості. Серед активів Фонду Inzhur REIT є, наприклад, земельні ділянки, корпоративні права товариств, будівництво нових об'єктів, корпоративні облігації тощо.

Інвестиція працює наступним чином: ви купуєте цінні папери (сертифікати) → отримуєте відповідні підтверджуючі документи (виписку про зарахування цінних паперів із депозитарної установи та звіт про укладену угоду) → передаєте управління активом керуючій компанії → отримуєте пасивний дохід.

Дивіденди інвесторам виплачують щомісячно. Формуються вони з орендних виплат. Вартість сертифікатів Фонду Inzhur REIT прив'язана до долара США, тому і прибуток інвестори отримують з прив’язкою до цієї валюти.

Головні цифри:

Мінімальна інвестиція — від 10 грн.

Запланований прибуток — 9,5% річних у доларах США, відповідно до офіційного курсу НБУ.

Щоб почати інвестувати, потрібно зареєструватися на сайті Inzhur, безкоштовно відкрити брокерський рахунок, поповнити його та придбати цінні папери. Процедура займає загалом близько 15 хвилин. Вийти з інвестиції також можна досить швидко, продавши сертифікати через сайт.

Вибравши такий формат інвестування, варто уважно перевірити умови виходу з інвестиції, та чи є загроза натрапити на приховані комісії та податки. Важливо також вивчити, які чинники впливають на прибутковість REIT-фонду. Наприклад, регуляторні зміни чи валютні коливання можуть зменшити дохідність.

Корпоративні облігації NovaPay

Облігації — один із найнадійніших і найменш ризикованих активів, який гарантовано принесе прибутки. Інвестор купує цінні папери на заздалегідь визначений термін, а в кінці обігу облігації отримує відсотки разом із сумою погашення. Інструмент цілком зрозумілий, а дохід — прогнозований.

Придбати корпоративні облігації пропонує NovaPay. З 2023 року компанія здійснила 12 випусків цінних паперів. За цей час облігації NovaPay придбали понад 6 500 клієнтів на загальну суму понад 2,3 млрд грн.

Інвестувати у цінні папери компанії можна на термін від 1 місяця до 1 року, придбавши їх у мобільному застосунку NovaPay, без візитів до банку чи заповнення документів. Головна перевага в тому, що інвестор відразу бачить суму очікуваного прибутку і дату виплати у додатку, без жодних прихованих комісій та додаткових витрат.

Головні цифри:

Мінімальна інвестиція — від 1 000 грн (вартість однієї облігації).

Запланований прибуток — до 18% річних у гривні.

Ризики для інвесторів у цінні папери NovaPay мінімальні. Рейтингова агенція «Стандарт-Рейтинг» оцінила корпоративні облігації компанії за одним із найвищих показників — на рівні uaAA.

Загалом, обираючи корпоративні облігації для інвестування, найважливіше — оцінити надійність компанії, яка висуває таку пропозицію. Адже найбільший ризик — дефолт емітента, тобто неспроможність компанії повернути кошти після завершення терміну дії облігації. До того ж прибутковість такої інвестиції може опинитися під питанням, якщо не врахувати інфляційні та валютні ризики.

!Fest Coffee Mission

Ця пропозиція працює за аналогією до попередньої: ви купуєте цінні папери та отримуєте дивіденди. Головна відмінність — ваші кошти захищені від валютних коливань та девальвації. Адже дохідність цінних паперів !Fest Coffee Mission прив’язана до курсу долара. Самі ж облігації номіновані в гривні.

!Fest Coffee Mission випустила облігації на 100 млн грн у лютому 2024 року. Тоді компанія спрямувала 98% залучених коштів від інвесторів на закупівлю врожаю зеленої кави з Центральної Америки та Африки. Ринок specialty coffee зростає: за останні 3 роки дохід компанії зріс у 2,5 раза, а чистий прибуток — у 5,8 раза.

Сьогодні придбати цінні папери можна лише на вторинному ринку. Актив вже працює і приносить стабільний грошовий потік. Виплати дивідендів здійснюють щоквартально.

Для входу в інвестицію потрібно придбати щонайменше 10 облігацій. Номінальна вартість однієї становить 1 000 грн. Проте на вторинному ринку вартість облігації залежить від офіційного курсу НБУ на день проведення операції, оскільки прив'язана до курсу долара США.

Головні цифри:

Мінімальна інвестиція — від 10 000 грн.

Запланований прибуток — 8,88% річних у доларах США.

Вийти з інвестиції можливо в будь-який момент, продавши облігації на вторинному ринку. Або ж дочекавшись завершення строку обігу цінних паперів — 29 січня 2027 року. Після цього інвестори повернуть номінальну вартість облігацій в національній валюті України з відсотками.

Інвестування у корпоративні облігації, окрім загрози дефолту емітента, може нести також ризики низької ліквідності цінних паперів, незапланованої зміни відсоткових ставок, затримки виплат чи продовження терміну погашення, що фактично заморозить кошти інвестора на невизначений час. Тому до вибору компанії-емітента потрібно підходити з особливою уважністю.

Який актив вибрати?

Відповідь на це питання залежить від очікувань інвестора: який рівень доходу ви хочете отримувати, з якою періодичністю, до яких ризиків готові тощо. Визначившись з очікуваннями, уважно підійдіть до вибору активу — одного чи відразу декількох. Ознайомтеся з головними вихідними даними про проєкт, фінансовими показниками та перевагами активів, які вас зацікавили.

Вибрати надійний актив та дізнатися більше про вказані у статті інвестиційні пропозиції можна за допомогою каталогу InvestMarket. Тут зібрані вся інформація, яка потрібна на старті, та є можливість зв’язатися безпосередньо з компанією, яка вас зацікавила.