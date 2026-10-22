Приватний бізнес зможе будувати підземні заводи для виробників зброї: що змінив уряд

Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень для оборонно-промислового комплексу, які мають розширити виробничі можливості підприємств і спростити імпорт комплектуючих для виготовлення озброєння. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Залучення приватного бізнесу до будівництва підземних виробничих приміщень для потреб оборони.

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Одне з рішень передбачає залучення приватного бізнесу до будівництва підземних виробничих приміщень для потреб оборони.

Приватні компанії зможуть будувати такі об'єкти, а надалі здавати їх в оренду або продавати підприємствам, які безпосередньо виробляють зброю.

Очікується, що це дозволить збільшити кількість захищених виробничих площ на тлі посилення російських атак.

Комплектуючі для зброї звільнять від мита та ПДВ

Уряд також запровадив механізм, який дозволяє ввозити в Україну комплектуючі для виробництва озброєння без сплати ввізного мита та ПДВ, якщо таке виробництво фінансується міжнародними партнерами.

Таким чином влада розраховує здешевити та пришвидшити постачання необхідних компонентів для українських оборонних підприємств.

Митне оформлення хочуть прискорити

Окремо уряд спростив процедуру огляду та митного оформлення таких товарів.

Для бізнесу оформлення проводитиметься через механізм «єдиного вікна», що має суттєво скоротити час проходження митних процедур.

Уряд розраховує, що нові правила допоможуть швидше розширювати виробничі потужності українського ОПК та залучати до оборонного виробництва більше приватного капіталу.