Пшениця падає восьмий тиждень поспіль — такого не було з 1997 року: що змінило настрої трейдерів

Як повідомляє Bloomberg, ф’ючерси на пшеницю демонструють найдовшу серію тижневого зниження з 1997 року. На ринок тиснуть слабкий попит на американське зерно, очікування значної пропозиції від нового врожаю та зменшення геополітичної надбавки в цінах на тлі дипломатичних зусиль щодо завершення війни Росії проти України.

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Одним із чинників падіння стало те, що трейдери дедалі менше закладають у вартість пшениці ризики перебоїв із постачанням через Чорне море. Раніше загрози для експорту з України та Росії підтримували ціни, однак ринок поступово пристосовується до змін логістики та шукає альтернативні джерела постачання.

Додатковий тиск створює слабкий попит на американську пшеницю. Покупці можуть обирати зерно з інших країн, зокрема коли воно конкурентніше за ціною. На тлі очікувань великої пропозиції від нового врожаю в США це посилює тиск на ф’ючерсні котирування.

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Зупинення війни вже близько?



Ще один чинник — дипломатичні контакти щодо завершення війни. Перспектива зниження напруженості може послаблювати побоювання трейдерів щодо перебоїв із постачанням зерна з Чорноморського регіону. Водночас сама ситуація з безпекою та експортом залишається невизначеною.

Отже, нинішнє зниження відображає зміну настроїв на світовому ринку: учасники торгів дедалі більше зважають на достатність пропозиції та реальний попит, а не лише на воєнні ризики. Водночас тривалі перебої з експортом або погіршення погодних умов можуть знову змінити цінову динаміку.

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