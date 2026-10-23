Виробники підвищують ціни попри здешевлення зерна: що може подорожчати в Україні у жовтні-грудні

У вересні 2026 року ціни виробників промислової продукції в Україні знизилися на 2,8% порівняно із серпнем, однак у річному вимірі зросли на 38,4%. Найбільше за місяць подорожчало виробництво цукру, напоїв, фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів, а також хліба та борошна. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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За його даними, у вересні ціни на виробництві цукру зросли на 11,3% порівняно з попереднім місяцем. На динаміку, зокрема, впливало підвищення світових цін.

У виробництві фармацевтичної продукції ціни збільшилися на 2,1%, гумових і пластмасових виробів — на 2%. Серед причин аналітик назвав російські удари по фармацевтичних підприємствах і складах, а також подорожчання сировини та логістики.

Виробництво напоїв за місяць подорожчало на 2,4%. Шевчишин пов’язав це, зокрема, з ударом по підприємству Coca-Cola. Ціни виробників хліба, хлібобулочних виробів і борошна зросли на 1,7%, попри зниження цін на зерно.

Інфляція зростатиме надалі



За оцінкою аналітика, чотири з п’яти названих категорій безпосередньо впливатимуть на споживчу інфляцію. Подорожчання може поступово позначитися на кінцевих цінах для покупців у жовтні-грудні 2026 року.

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Таким чином, попри місячне зниження загального індексу цін виробників, у низці галузей зберігається тиск на собівартість продукції. Частина цього зростання може згодом перейти у ціни товарів для споживачів.



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