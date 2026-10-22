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22 жовтня 2026, 14:30

Як бізнес повертає борги банкам, що ліквідуються

За січень-вересень 2026 року позичальники банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, погасили за програмами реструктуризації 157,44 млн грн, йдеться у повідомленні Фонду.

За січень-вересень 2026 року позичальники банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, погасили за програмами реструктуризації 157,44 млн грн, йдеться у повідомленні Фонду.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗ початку 2022 року загальна сума надходжень від позичальників до банків, які ліквідує Фонд, сягнула близько 1,594 млрд грн.
З початку 2022 року загальна сума надходжень від позичальників до банків, які ліквідує Фонд, сягнула близько 1,594 млрд грн.
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► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

З початку 2022 року загальна сума надходжень від позичальників до банків, які ліквідує Фонд, сягнула близько 1,594 млрд грн.

У ФГВФО пояснюють, що реструктуризація дозволяє узгодити графік виплат із реальними фінансовими можливостями позичальника, а для банків у ліквідації є одним із джерел коштів для розрахунків із кредиторами.

Для фізосіб діють спрощені умови до серпня 2027 року

Для позичальників-фізичних осіб спрощені умови погашення кредитів продовжено до 31 серпня 2027 року.

За умови дотримання графіка для них застосовується ставка 0,001% річних та комісія 1 копійка.

Мінімальний щомісячний платіж становить 10 тис. грн за іпотечними кредитами та 1 тис. грн — за іншими кредитами. Для карткових кредитів із заборгованістю понад 100 тис. грн платіж має становити щонайменше 5 тис. грн на місяць.

Позичальник може повністю погасити кредит на таких умовах протягом процедури ліквідації банку.

Якщо борг не буде погашений повністю до завершення ліквідації, залишок за реструктуризованими кредитами продаватимуть в останню чергу.

Як приєднатися до програми

Фізична особа має подати до банку заяву про приєднання до умов погашення заборгованості та здійснити платіж за кредитом у визначеному порядку.

Для юридичних осіб та ФОП із серпня 2023 року діють окремі рекомендовані умови реструктуризації.

Вони передбачають перший внесок у розмірі 5%, щомісячне погашення заборгованості та повний розрахунок за основним боргом, процентами й комісіями до завершення процедури ліквідації банку.

Які ставки діють для бізнесу

Для юросіб та ФОП процентна ставка залежить від строку реструктуризації.

Якщо борг погашається менш ніж за 18 місяців, ставка становить 0,1% річних. За строку від 19 до 24 місяців — 3%, а якщо реструктуризація триває понад два роки — 5% річних.

Строк визначається відповідно до клопотання клієнта, однак повне погашення має відбутися не пізніше завершення ліквідації банку.

Юридичним особам і ФОП, які мають кредити в банках, що ліквідуються, Фонд радить звернутися безпосередньо до банку-кредитора для уточнення необхідного пакета документів і подальшого плану реструктуризації.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
vfp
vfp
22 жовтня 2026, 17:02
#
«погасили за програмами реструктуризації 157,44 млн грн» це який відсоток від суми боргу?
фонд приховує таким чином свою неефективність?
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