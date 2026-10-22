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22 жовтня 2026, 13:37

У США дозволили нараховувати винагороду за зберігання стейблкоїнів через третіх осіб

Управління контролера грошового обігу США (OCC) затвердило остаточні правила для емітентів платіжних стейблкоїнів у рамках закону GENIUS Act. Документ встановлює вимоги до резервів, погашення токенів, управління ризиками, аудиту та зберігання активів, пише Forklog.com

Управління контролера грошового обігу США (OCC) затвердило остаточні правила для емітентів платіжних стейблкоїнів у рамках закону GENIUS Act.
Правила набудуть чинності 18 січня 2027 року.
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Деталі

Правила набудуть чинності 18 січня 2027 року.

Вимоги поширюються на емітентів, що знаходяться під наглядом OCC, включаючи дочірні структури національних банків та федеральних ощадних асоціацій, деякі небанківські компанії, а також певні іноземні емітенти. Регулятор також визначив порядок нагляду за такими організаціями та умови, за яких їх дозвіл на випуск стейблкоїнів може бути відкликано.

При цьому норми щодо протидії відмиванню грошей, дотриманню санкцій та інших вимог у рамках Bank Secrecy Act до остаточного документа не увійшли. Їхні OCC і Міністерство фінансів США мають намір врегулювати окремо.

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Регулятор також повідомляє пізніше, коли почне приймати заявки від потенційних емітентів.

Невизначеність із винагородами

Окреме питання — винагороди, які криптобіржі пропонують користувачам за операції зі стейблкоїнами. GENIUS Act забороняє емітентам виплачувати власникам винагороди, пов'язані виключно із зберіганням, використанням чи утриманням таких токенів. Однак залишається не до кінця зрозумілим, які програми винагород через сторонні платформи підпадають під заборону.

Як зазначає CoinDesk, OCC не надало діючим програмам особливих винятків: їхня відповідність закону оцінюватимуть у кожному конкретному випадку. При цьому регулятор припускає, що винагорода, обумовлена не лише володінням стейблкоіном, може не підпадати під заборону.

Закон GENIUS Act був підписаний у липні 2025 року та створив федеральну нормативну основу для платіжних стейблкоїнів у США.

OCC стало одним із перших федеральних регуляторів, які завершили розробку правил його реалізації.

Нагадаємо, у вересні Федеральна резервна система США запустила публічне обговорення двох проектів правил щодо реалізації GENIUS Act для підконтрольних їй емітентів платіжних стейблкоїнів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
22 жовтня 2026, 14:19
#
Дозволили? 😂
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