Міністерство фінансів України провело черговий аукціон з обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики. Обсяг задоволених заявок становив 7 млрд грн за номінальною вартістю. Про це йдеться в повідомленні Міністерства.
Мінфін обміняв ОВДП на 7 млрд грн із погашенням у 2029 році
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Що запропонували інвесторам
Інвесторам було запропоновано обміняти облігації з терміном погашення 4 листопада 2026 року на новий випуск з датою погашення 18 квітня 2029 року.
Термін обігу нових облігацій становить близько 2,5 року (908 днів). Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій становив 11,96%.
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На рахунок емітента в результаті аукціону з обміну буде зараховано 6,77 млн шт. ОВДП з терміном погашення 4 листопада 2026 року на загальну суму понад 7,38 млрд гривень. Після цього зазначені цінні папери буде погашено та анульовано.
Нагадаємо
Switch-аукціони є інструментом активного управління державним боргом. Вони дають змогу зменшити навантаження на бюджет у короткостроковому періоді, подовжити середній строк боргу та підтримати ліквідність внутрішнього ринку державних цінних паперів.
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