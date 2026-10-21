Дохідність військових ОВДП падає

Міністерство фінансів на останньому аукціоні з розміщення військових ОВДП продовжило знижувати дохідність гривневих паперів — цього разу до 15,01% річних. Тижнем раніше ставка становила 15,09%, а на попередніх аукціонах — 15,14% та 15,16%. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Міністерство фінансів на останньому аукціоні з розміщення військових ОВДП продовжило знижувати дохідність гривневих паперів

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При цьому попит на папери значно перевищив фактичний обсяг залучень. Інвестори подали заявки приблизно на 5,5 млрд грн, однак Мінфін задовольнив їх лише трохи більш ніж на 1 млрд грн.

Мінфін не поспішає нарощувати дорогі внутрішні запозичення

Така поведінка емітента може свідчити, що Мінфін наразі не має потреби залучати великі обсяги коштів на внутрішньому ринку за вищими ставками.

За стабільного попиту від інвесторів відомство має можливість обмежувати обсяг розміщень і поступово знижувати вартість запозичень.

Водночас дохідність ОВДП уже опустилася нижче поточної облікової ставки НБУ у 16%, а інфляційний тиск залишається підвищеним.

Тож останній аукціон показує: попит на державні папери зберігається, але Мінфін поки не готовий суттєво підвищувати ставку заради збільшення обсягів внутрішнього фінансування.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Міністерство фінансів України 20 жовтня залучило до державного бюджету 2,03 млрд грн за результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.