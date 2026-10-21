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21 жовтня 2026, 20:25

Старі 5 копійок можуть коштувати 15000 грн: які деталі шукати на монеті

Серед українських монет номіналом 5 копійок 1992 року є різновиди, за які колекціонери можуть заплатити до 15 000 грн. Від звичайних монет їх відрізняють конкретні деталі карбування — зокрема насічка на гурті та форма елементів тризуба. Саме на ці ознаки варто звернути увагу під час перевірки старої дрібниці. Про це пише нумізматичний портал «Монети-ягідки».

Серед українських монет номіналом 5 копійок 1992 року є різновиди, за які колекціонери можуть заплатити до 15 000 грн.
За які 5 копійок 1992 року нумізмати готові платити 15 000 грн. ФОТО: скріншот/Монети Ягідки
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Як розпізнати дорогу монету

Різновид 1.1ААк можна визначити за насічкою на гурті — бічній поверхні монети. На відміну від інших 5 копійок цього року випуску, він має велику насічку, тоді як на решті монет вона дрібна.

Щоб перевірити свої монети, можна скласти кілька екземплярів поруч і порівняти насічки на їхніх гуртах. Якщо вони однаково дрібні, серед перевірених монет немає різновиду 1.1ААк.

Інший дорогий різновид — 2БАм — має характерні особливості зображення.

На його аверсі середній зуб тризуба вузький, а цифра «1» у даті не має хвостика. Додаткові відмінності є і на реверсі монети.

Які ще різновиди трапляються серед 5 копійок 1992 року

Окрім двох дорогих різновидів, існують і дешевші. Серед них — 1.1АВм, 1.21ААм, 1.21АБм та 1.22ААм.

Водночас різновид 1.1ААм, за наведеними даними, не має нумізматичної вартості. Саме такі монети трапляються найчастіше, однак колекціонери ними не цікавляться.

Як визначити різновид і вартість

Для точнішого визначення спочатку потрібно встановити штамп аверсу — він може бути 1.1, 1.21, 1.22 або 2. Потім слід визначити штамп реверсу: АА, АБ, АВ або БА. Поєднання цих позначень дає змогу встановити різновид монети та визначити її орієнтовну вартість за відповідною таблицею.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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