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21 жовтня 2026, 10:55

Хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію до кінця 2026 року — ПФУ

До 31 грудня 2026 року дві категорії пенсіонерів та одержувачів страхових виплат мають обов’язково пройти фізичну ідентифікацію. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

До 31 грудня 2026 року дві категорії пенсіонерів та одержувачів страхових виплат мають обов’язково пройти фізичну ідентифікацію.
До 31 грудня 2026 року дві категорії пенсіонерів та одержувачів страхових виплат мають обов’язково пройти фізичну ідентифікацію.
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Йдеться про отримувачів виплат, які тимчасово проживають за межами України, а також тих, хто проживає на тимчасово окупованих росією територіях України.

Таку ідентифікацію ці категорії мають проходити щороку до 31 грудня.

Як пройти ідентифікацію

ПФУ передбачає кілька способів. Ідентифікуватися можна особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації або в установі уповноваженого банку.

Також пройти процедуру можна дистанційно — через відеоконференцзв'язок або за допомогою «Дія.Підпис» («Дія ID»).

Для пенсіонерів та одержувачів виплат, які тимчасово перебувають за кордоном, доступна ідентифікація через закордонні дипломатичні установи України.

Перевірити дату та результат останньої ідентифікації можна за допомогою сервісу «Моя ідентифікація» в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ або у мобільному застосунку «Пенсійний фонд».

Кому щорічна ідентифікація не потрібна

Щороку проходити цю процедуру не потрібно одержувачам пенсій і страхових виплат, які виїхали з тимчасово окупованих територій, проживають на підконтрольній Україні території та перевели виплату пенсії за новим місцем проживання.

У ПФУ наголошують, що вимога встановлена законодавством і стосується саме визначених категорій отримувачів виплат.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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