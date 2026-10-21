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21 жовтня 2026, 18:05

Менше звітів, але більше грошей: що показала статистика ДПС за рік

За підсумками 2025 звітного року до Державної податкової служби надійшло 2 742 звіти про контрольовані операції, приблизно на 2% менше, ніж роком раніше. Задекларована платниками сума таких операцій зросла на 12%, до 3,7 трлн грн. Половину цієї суми становлять операції з товарами, ще 30% припадає на банківські послуги. Серед країн реєстрації нерезидентів найбільші частки мають Швейцарія, Австрія та Франція, повідомили в ДПС.

За підсумками 2025 звітного року до Державної податкової служби надійшло 2 742 звіти про контрольовані операції, приблизно на 2% менше, ніж роком раніше.
Український бізнес задекларував 3,7 трлн грн операцій. ФОТО: Pexels
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Найбільшу частку контрольованих операцій українські платники здійснили з нерезидентами, зареєстрованими у Швейцарії: 17%. Далі йдуть Австрія (16%) і Франція (13%). Нідерланди та Польща мають по 7%, США та Німеччина по 6%.

У структурі за видами операцій домінують товари: на них припадає 50% загального обсягу, і 19% з цього становлять сировинні товари. Банківські послуги дають ще 30%. Решта категорій помітно менші: послуги 8%, фінансові послуги 7%, цінні папери 4%, інші операції 1%.

Як бізнес обґрунтовував ціни

Щоб підтвердити відповідність умов угод принципу «витягнутої руки», платники найчастіше обирали метод порівняльної неконтрольованої ціни. На нього припало 59%. Метод чистого прибутку застосували в 37%, а методи ціни перепродажу, «витрати плюс» і розподілення прибутку разом становлять 4%. Сам принцип означає, що умови операцій між пов'язаними компаніями мають відповідати умовам між незалежними сторонами.

Міжнародні групи компаній

За підсумками 2025 звітного року 1 692 платники податків подали повідомлення про участь у міжнародних групах компаній. Найчастіше материнські компанії таких груп є податковими резидентами Кіпру (19%). Далі йдуть США (12%) і Німеччина (10%). Франція та Швейцарія мають по 5%, Велика Британія й Австрія по 4%, Україна, Нідерланди та Польща по 3%. На решту країн разом припадає 32%.

Самостійні коригування

Платники також самостійно скоригували ціни контрольованих операцій і суми податкових зобов'язань. За результатами 2025 року до декларації з податку на прибуток підприємств подали додаток ТЦ на 3,8 млрд грн. За даними служби, це 54% від загальної суми коригувань, проведених у 2026 році.

У ДПС радять платникам вчасно перевіряти умови контрольованих операцій на відповідність принципу «витягнутої руки» та добровільно сплачувати податок на прибуток до початку перевірок із трансфертного ціноутворення.

Що змінилося в законодавстві

З 1 січня 2025 року діють зміни до Податкового кодексу, внесені законом № 3813-IX від 18 червня 2024 року. Вони розширили критерії визнання осіб пов'язаними за рахунок так званої економічної пов'язаності.

Крім того, операції з деякими нерезидентами можуть визнавати неконтрольованими. Для цього організаційно-правова форма нерезидента має бути в переліку з постанови Кабміну № 480, а критерії з підпунктів «а«-»в» і «ґ» підпункту 39.2.1.1 Кодексу не мають діяти. Також нерезидент (або всі його учасники чи партнери) мусить бути резидентом держави, з якою Україна уклала договір про уникнення подвійного оподаткування. Цей статус підтверджують довідкою, яку подають до ДПС до 1 жовтня року, що настає за звітним.

Читайте також: В Україні готують «податок на вихід»: що зміниться для бізнесу з 2028 року

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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