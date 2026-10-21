Обшуки в НБУ можуть бути пов’язані з «Карпатнафтохімом» і «Сенс Банком» — Железняк

Народний депутат Ярослав Железняк заявив , що слідчі дії, які відбуваються в Національному банку, можуть бути пов’язані з історіями навколо заводу «Карпатнафтохім» та державного «Сенс Банку».

Обшуки в НБУ можуть бути пов’язані з «Карпатнафтохімом» і «Сенс Банком»

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За словами депутата, він отримав цю інформацію від кількох власних джерел. В обох епізодах, як стверджує Железняк, фігурує Василь Веселий, якого депутат називає «смотрящим від Банкової».

НАБУ офіційно не повідомляло, у межах якої саме справи проводяться слідчі дії. Водночас джерела проєкту «Схеми» повідомили, що детективи НАБУ та прокурори САП працювали, зокрема, у кабінеті голови НБУ Андрія Пишного.

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Що відомо про історію із «Сенс Банком»

У вересні колишній голова наглядової ради «Сенс Банку» Шевкі Аджунер під час засідання парламентської ТСК заявив, що саме Андрій Пишний познайомив його з Василем Веселим як із людиною, яка могла допомогти банку налагодити комунікацію з державою та іншими стейкхолдерами. Після цього Веселий став радником наглядової ради банку.

Сам Пишний ці твердження заперечував. Він заявляв, що не рекомендував Веселого для призначення радником, не давав відповідних вказівок наглядовій раді та не чинив на неї тиску.

Що говорить Железняк про «Карпатнафтохім»

За версією депутата, другим можливим напрямом інтересу слідства може бути «Карпатнафтохім». Железняк пов’язує цю історію з Василем Веселим та іншими фігурантами резонансних розслідувань.