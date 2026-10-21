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21 жовтня 2026, 13:40

Обшуки в НБУ можуть бути пов’язані з «Карпатнафтохімом» і «Сенс Банком» — Железняк

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що слідчі дії, які відбуваються в Національному банку, можуть бути пов’язані з історіями навколо заводу «Карпатнафтохім» та державного «Сенс Банку».

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що слідчі дії, які відбуваються в Національному банку, можуть бути пов’язані з історіями навколо заводу «Карпатнафтохім» та державного «Сенс Банку».►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗа словами депутата, він отримав цю інформацію від кількох власних джерел.
Обшуки в НБУ можуть бути пов’язані з «Карпатнафтохімом» і «Сенс Банком»
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►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За словами депутата, він отримав цю інформацію від кількох власних джерел. В обох епізодах, як стверджує Железняк, фігурує Василь Веселий, якого депутат називає «смотрящим від Банкової».

НАБУ офіційно не повідомляло, у межах якої саме справи проводяться слідчі дії. Водночас джерела проєкту «Схеми» повідомили, що детективи НАБУ та прокурори САП працювали, зокрема, у кабінеті голови НБУ Андрія Пишного.

Читайте також: Обшуки в НБУ: Народний депутат Железняк стверджує, що слідчі дії стосуються Пишного

Що відомо про історію із «Сенс Банком»

У вересні колишній голова наглядової ради «Сенс Банку» Шевкі Аджунер під час засідання парламентської ТСК заявив, що саме Андрій Пишний познайомив його з Василем Веселим як із людиною, яка могла допомогти банку налагодити комунікацію з державою та іншими стейкхолдерами. Після цього Веселий став радником наглядової ради банку.

Сам Пишний ці твердження заперечував. Він заявляв, що не рекомендував Веселого для призначення радником, не давав відповідних вказівок наглядовій раді та не чинив на неї тиску.

Що говорить Железняк про «Карпатнафтохім»

За версією депутата, другим можливим напрямом інтересу слідства може бути «Карпатнафтохім». Железняк пов’язує цю історію з Василем Веселим та іншими фігурантами резонансних розслідувань.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 жовтня 2026, 13:55
#
Это называется.возвращение ссср. во временя пенсионерок под подьездом и полит информациями (не говоря о ком и проф собраниях) как в школах. институтах и на производстве …
Только там. на лавочках и на полит информациях. можно было безнаказанно выливать «ведра» сплетен и откровенной брехни!!!

Где сообщение оф лиц, сделанных в законный способ. что не отразится на последующих судебных разбирательствах?

...«эксперты» вы хотите жить в стране где существует верховенство Закона или верховенство сплетен? Задумайтесь, сегодня эти «сплетни» вас не касаются, но при таком «положении» завтра вы сами можете стать обьектом сплетен… и не будет правовой защиты от подобных явлений!!!
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Mindent
Mindent
21 жовтня 2026, 15:11
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Кто-то из них двух врет)))
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 жовтня 2026, 16:39
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Да не может быть!!! Что неужели пограничники??? Ух ты… а что там с шевронами и табельным оружием? А что там с формой одежды? А ничего, что их задержала молдавская полиция? А ничего. что согласно типовому соглашению. пограничники при выполнении своих обязанностей не задерживаются органами МВД?
Никто не говорит о том, что этот факт имел место! (скорее всего) но вопросов на много больше!!!
И где пограничный наряд со стороны Молдовы?
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