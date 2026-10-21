Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що слідчі дії, які відбуваються в Національному банку, можуть бути пов’язані з історіями навколо заводу «Карпатнафтохім» та державного «Сенс Банку».
Обшуки в НБУ можуть бути пов’язані з «Карпатнафтохімом» і «Сенс Банком» — Железняк
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За словами депутата, він отримав цю інформацію від кількох власних джерел. В обох епізодах, як стверджує Железняк, фігурує Василь Веселий, якого депутат називає «смотрящим від Банкової».
НАБУ офіційно не повідомляло, у межах якої саме справи проводяться слідчі дії. Водночас джерела проєкту «Схеми» повідомили, що детективи НАБУ та прокурори САП працювали, зокрема, у кабінеті голови НБУ Андрія Пишного.
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Що відомо про історію із «Сенс Банком»
У вересні колишній голова наглядової ради «Сенс Банку» Шевкі Аджунер під час засідання парламентської ТСК заявив, що саме Андрій Пишний познайомив його з Василем Веселим як із людиною, яка могла допомогти банку налагодити комунікацію з державою та іншими стейкхолдерами. Після цього Веселий став радником наглядової ради банку.
Сам Пишний ці твердження заперечував. Він заявляв, що не рекомендував Веселого для призначення радником, не давав відповідних вказівок наглядовій раді та не чинив на неї тиску.
Що говорить Железняк про «Карпатнафтохім»
За версією депутата, другим можливим напрямом інтересу слідства може бути «Карпатнафтохім». Железняк пов’язує цю історію з Василем Веселим та іншими фігурантами резонансних розслідувань.
Коментарі - 3
Только там. на лавочках и на полит информациях. можно было безнаказанно выливать «ведра» сплетен и откровенной брехни!!!
Где сообщение оф лиц, сделанных в законный способ. что не отразится на последующих судебных разбирательствах?
...«эксперты» вы хотите жить в стране где существует верховенство Закона или верховенство сплетен? Задумайтесь, сегодня эти «сплетни» вас не касаются, но при таком «положении» завтра вы сами можете стать обьектом сплетен… и не будет правовой защиты от подобных явлений!!!
Никто не говорит о том, что этот факт имел место! (скорее всего) но вопросов на много больше!!!
И где пограничный наряд со стороны Молдовы?