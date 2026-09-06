Тимчасовий захист у Чехії: що обов’язково зробити українцям до 30 вересня 2026 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 вересня 2026, 14:53

Тимчасовий захист у Чехії: що обов’язково зробити українцям до 30 вересня 2026 року

До 30 вересня 2026 року частині українців у Чехії потрібно особисто прийти до відділення Міністерства внутрішніх справ і отримати нову візову наклейку. Якщо після весняної онлайн-реєстрації у вас досі є лише PDF-підтвердження, процедура продовження ще не завершена: такий захист діє до кінця вересня, пише czechia-online.cz.

До 30 вересня 2026 року частині українців у Чехії потрібно особисто прийти до відділення Міністерства внутрішніх справ і отримати нову візову наклейку.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що потрібно зробити

МВС Чехії на Інформаційному порталі для іноземців пояснює: після особистого візиту та вклеювання нової візової наклейки тимчасовий захист продовжується до 31 березня 2027 року. Нову наклейку потрібно отримати не пізніше 30 вересня.

Кого стосується дедлайн 30 вересня

Насамперед тих, хто мав тимчасовий захист із терміном дії до 31 березня 2026 року, вчасно пройшов онлайн-реєстрацію до 15 березня та забронював особистий візит, але нову візову наклейку ще не отримав.

Після успішної онлайн-реєстрації в особистому кабінеті з’явилося підтвердження у форматі PDF. Воно засвідчує продовження тимчасового захисту до 30 вересня, але не переносить його автоматично на 2027 рік.

Якщо сумніваєтеся, чи онлайн-етап був завершений правильно, можна перевірити, чи реєстрація пройшла успішно.

Як перевірити дату свого візиту

Адресу відділення, дату та час прийому можна знайти у підтвердженні, яке надсилали на електронну пошту після онлайн-реєстрації. Та сама інформація є в особистому кабінеті на Інформаційному порталі для іноземців — у вкладці «Мої бронювання».

Якщо бронювання ще чинне, дату можна змінити в особистому кабінеті, але не пізніше ніж за 48 годин до запланованого прийому. МВС не радить переносити візит без серйозної причини: вільного нового терміну до кінця вересня може вже не бути, а право на конкретну альтернативну дату не гарантується.

Що буде, якщо не отримати наклейку

Якщо людина пройшла онлайн-реєстрацію, але до МВС по нову наклейку так і не прийшла, строк її тимчасового захисту закінчиться 30 вересня 2026 року. Лише особистий візит продовжує його до 31 березня 2027 року.

Після втрати захисту доведеться подавати нову заяву. МВС розглядатиме її за правилами, які діятимуть на момент нового звернення. При цьому не зберігається безперервність попереднього перебування з тимчасовим захистом — вона може мати значення, зокрема, для спеціального дозволу на довгострокове проживання.

Є й новий нюанс. Із 5 серпня 2026 року для нових і повторних заяв частини осіб віком від 18 до 60 років, які підлягають військовому обов’язку в Україні, діє додаткова вимога щодо підтвердження виконання військового обов’язку. Вона не стосується звичайного продовження чинного захисту, але може стати важливою, якщо захист припиниться і людина подаватиме заяву повторно.

Що робити, якщо пропустили призначений термін

Офіційний FAQ МВС окремо описує випадок, коли людина не змогла прийти через раптову надзвичайну ситуацію. У такому разі альтернативну дату можна обрати через два дні після пропущеного візиту — в особистому кабінеті, у вкладці «Мої бронювання».

Але новий термін може бути значно пізнішим за попередній. Якщо він випаде вже після 30 вересня і нову візову наклейку до дедлайну отримати не вдасться, тимчасовий захист закінчиться.

Що показувати роботодавцю та страховій до отримання наклейки

До особистого візиту доказом продовження тимчасового захисту до 30 вересня є PDF-підтвердження з особистого кабінету. Роботодавці, медичні страхові компанії та чеські органи влади також можуть перевірити статус онлайн — для цього використовуються дата народження та реєстраційний номер із підтвердження.

При цьому медичне страхування саме по собі автоматично не продовжується лише через онлайн-реєстрацію. МВС радить звернутися до своєї страхової компанії та перевірити, як саме вона оновлює дані про чинність страхування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають FriendFromUKR, Oleksii Gorbunov и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами