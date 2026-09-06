Тимчасовий захист у Чехії: що обов’язково зробити українцям до 30 вересня 2026 року

До 30 вересня 2026 року частині українців у Чехії потрібно особисто прийти до відділення Міністерства внутрішніх справ і отримати нову візову наклейку. Якщо після весняної онлайн-реєстрації у вас досі є лише PDF-підтвердження, процедура продовження ще не завершена: такий захист діє до кінця вересня, пише czechia-online.cz.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що потрібно зробити

МВС Чехії на Інформаційному порталі для іноземців пояснює: після особистого візиту та вклеювання нової візової наклейки тимчасовий захист продовжується до 31 березня 2027 року. Нову наклейку потрібно отримати не пізніше 30 вересня.

Кого стосується дедлайн 30 вересня

Насамперед тих, хто мав тимчасовий захист із терміном дії до 31 березня 2026 року, вчасно пройшов онлайн-реєстрацію до 15 березня та забронював особистий візит, але нову візову наклейку ще не отримав.

Після успішної онлайн-реєстрації в особистому кабінеті з’явилося підтвердження у форматі PDF. Воно засвідчує продовження тимчасового захисту до 30 вересня, але не переносить його автоматично на 2027 рік.

Якщо сумніваєтеся, чи онлайн-етап був завершений правильно, можна перевірити, чи реєстрація пройшла успішно.

Як перевірити дату свого візиту

Адресу відділення, дату та час прийому можна знайти у підтвердженні, яке надсилали на електронну пошту після онлайн-реєстрації. Та сама інформація є в особистому кабінеті на Інформаційному порталі для іноземців — у вкладці «Мої бронювання».

Якщо бронювання ще чинне, дату можна змінити в особистому кабінеті, але не пізніше ніж за 48 годин до запланованого прийому. МВС не радить переносити візит без серйозної причини: вільного нового терміну до кінця вересня може вже не бути, а право на конкретну альтернативну дату не гарантується.

Що буде, якщо не отримати наклейку

Якщо людина пройшла онлайн-реєстрацію, але до МВС по нову наклейку так і не прийшла, строк її тимчасового захисту закінчиться 30 вересня 2026 року. Лише особистий візит продовжує його до 31 березня 2027 року.

Після втрати захисту доведеться подавати нову заяву. МВС розглядатиме її за правилами, які діятимуть на момент нового звернення. При цьому не зберігається безперервність попереднього перебування з тимчасовим захистом — вона може мати значення, зокрема, для спеціального дозволу на довгострокове проживання.

Є й новий нюанс. Із 5 серпня 2026 року для нових і повторних заяв частини осіб віком від 18 до 60 років, які підлягають військовому обов’язку в Україні, діє додаткова вимога щодо підтвердження виконання військового обов’язку. Вона не стосується звичайного продовження чинного захисту, але може стати важливою, якщо захист припиниться і людина подаватиме заяву повторно.

Що робити, якщо пропустили призначений термін

Офіційний FAQ МВС окремо описує випадок, коли людина не змогла прийти через раптову надзвичайну ситуацію. У такому разі альтернативну дату можна обрати через два дні після пропущеного візиту — в особистому кабінеті, у вкладці «Мої бронювання».

Але новий термін може бути значно пізнішим за попередній. Якщо він випаде вже після 30 вересня і нову візову наклейку до дедлайну отримати не вдасться, тимчасовий захист закінчиться.

Що показувати роботодавцю та страховій до отримання наклейки

До особистого візиту доказом продовження тимчасового захисту до 30 вересня є PDF-підтвердження з особистого кабінету. Роботодавці, медичні страхові компанії та чеські органи влади також можуть перевірити статус онлайн — для цього використовуються дата народження та реєстраційний номер із підтвердження.

При цьому медичне страхування саме по собі автоматично не продовжується лише через онлайн-реєстрацію. МВС радить звернутися до своєї страхової компанії та перевірити, як саме вона оновлює дані про чинність страхування.