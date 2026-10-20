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20 жовтня 2026, 15:45

Європейські фондові ринки пішли вниз: дорожчає нафта, інвестори чекають на звіти техногігантів

Європейські фондові ринки знизилися на тлі високих цін на нафту, політичної нестабільності у Франції та побоювань щодо боргів технологічних компаній. Інвестори також стежать за тим, як компанії фінансують розвиток штучного інтелекту, і чекають на фінансові звіти американських техногігантів. Першою в середу результати оприлюднить Meta. Про це 20 жовтня пише Reuters.

Європейські фондові ринки знизилися на тлі високих цін на нафту, політичної нестабільності у Франції та побоювань щодо боргів технологічних компаній.
Акції в Європі дешевшають на тлі нафтових цін і побоювань щодо витрат на ШІ
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Європейські індекси пішли вниз

Станом на 07:33 за Гринвічем французький CAC 40 знизився на 0,42% — до 7835,26 пункту. Німецький DAX втратив 0,85%, британський FTSE 100 — 0,38%.

Загальноєвропейський EuroStoxx 50 просів на 0,85%, FTSEurofirst 300 — на 0,57%, а Stoxx 600 — на 0,58%.

Технологічний сектор Stoxx 600 на початку торгів упав на 1,54%. Це продовжило тенденцію, яка спостерігалася на азійських ринках, попри зростання акцій технологічних компаній на Волл-стріт напередодні.

Читайте також: Нафта дешевшає, але євро залишається під тиском

Інвестори стежать за Францією та цінами на нафту

Французькі державні облігації частково відіграли попереднє падіння. Однак ситуація на ринку залишається напруженою через масові протести у Франції. Інвестори побоюються, що політична нестабільність може ускладнити скорочення бюджетного дефіциту країни.

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню у вівторок заявив, що комендантська година, запроваджена в окремих містах після насильницьких заворушень на вихідних, допомогла зберегти спокій протягом останніх годин.

Додатковий тиск на ринки чинять ціни на нафту, які знову перевищили $110 за барель.

Технологічні компанії готуються звітувати

Інвестори очікують на фінансові результати американських технологічних гігантів. Першою в середу звітуватиме Meta.

Окреме занепокоєння викликає боргове навантаження технологічного сектору. Компанії дедалі активніше залучають кредити для фінансування розвитку штучного інтелекту. На тлі інфляції це може збільшити їхні витрати, оскільки провідні центральні банки допускають нове підвищення процентних ставок до кінця року.

Акції компаній рухаються в різних напрямках

Серед окремих компаній помітне зниження показали акції Schneider Electric у Парижі — вони подешевшали на 4% після оголошення про збільшення капіталу за ціною 240 євро за акцію. Це майже на 5% нижче за попередню ціну закриття торгів.

Акції бельгійської хімічної компанії Solvay втратили 4,9% після перегляду річного прогнозу в бік зниження. Швейцарська ABB подешевшала на 6,6% після публікації квартальних результатів.

Натомість акції французької хмарної компанії OVHcloud зросли більш ніж на 10%. У вівторок компанія заявила, що у 2027 році розраховує на скориговану маржу EBITDA понад 42,5%.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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