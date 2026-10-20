Виплати за паї під загрозою: 7 млн власників землі можуть відчути кризу в агросекторі

Обмеження експорту через проблеми з роботою чорноморських портів загрожують не лише фінансовому стану аграрних підприємств, а й доходам власників земельних паїв. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

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За його словами, через низькі внутрішні ціни на зерно та нестачу експортної виручки сільгоспвиробники можуть зіткнутися із затримками орендних виплат. Водночас для весняної посівної кампанії 2027 року аграріям знадобиться понад 300 млрд грн.

У вересні обсяг експорту аграрної продукції становив близько 46% від необхідного рівня. У жовтні очікується аналогічний показник — приблизно 2,4 млн тонн. Водночас з урахуванням нового врожаю та перехідних запасів Україні потрібно щомісяця експортувати щонайменше 6 млн тонн агропродукції.

Через обмежені можливості вивезення продукції внутрішні ціни залишаються низькими, а аграрії зазнають фінансових збитків.

Під загрозою виплати за паї для 7 млн власників землі

В Україні налічується близько 7 млн власників землі, значна частина яких здає свої ділянки в оренду. Для багатьох жителів сільської місцевості орендна плата є одним з основних джерел доходу.

Якщо аграрні підприємства не отримуватимуть достатньої виручки від продажу врожаю, їм буде складніше своєчасно розраховуватися з орендодавцями. Крім того, затримки виплат можуть призвести до скорочення надходжень до бюджетів, зокрема податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Водночас проблеми з розрахунками за паї для аграрного сектору не є новими. Навіть у сприятливіші для сільського господарства роки окремі орендарі намагалися обмежувати грошові виплати власникам землі або пропонували розраховуватися продукцією — зерном та іншою сільськогосподарською продукцією. Такий натуральний обмін передбачений законодавством за згодою сторін, однак має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату розрахунку.

В будь якому разі, нинішні фінансові труднощі можуть посилити проблему своєчасних і повноцінних виплат власникам паїв.

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На посівну-2027 потрібно понад 300 млрд грн

Ще одним ризиком для аграрного сектору є фінансування наступного виробничого циклу. За словами Марчука, озимими засіяно лише близько 70% запланованих площ, хоча з огляду на погодні умови роботи вже мали б завершуватися.

Для весняної посівної кампанії 2027 року аграріям знадобиться понад 300 млрд грн. За недостатніх експортних надходжень і наближення строків погашення кредитів частина господарств може опинитися на межі дефолту.

У ВАР попереджають, що подальше погіршення фінансового стану галузі створює ризик припинення діяльності тисяч аграрних підприємств. Наслідки можуть відчути не лише виробники, а й орендодавці, працівники господарств та місцеві бюджети.

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