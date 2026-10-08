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8 жовтня 2026, 15:35

Фрахт супертанкера злетів до $77 млн: нафту стало везти у 8 разів дорожче:

Вартість морського перевезення нафти різко зросла через війну з Іраном і перебої на ключових маршрутах. Про це пише Bloomberg із посиланням на Baltic Exchange.

Вартість морського перевезення нафти різко зросла через війну з Іраном і перебої на ключових маршрутах.
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Найняти супертанкер типу VLCC для доставки американської нафти до Азії тепер коштує близько $77 млн. Для порівняння, середня вартість такого рейсу у 2025 році становила близько $9,2 млн — майже у 8,4 раза менше.

Для типового вантажу в 2 млн барелів це означає близько $38,5 додаткових витрат на доставку кожного бареля. Тобто навіть за ціни нафти близько $100 за барель її транспортування між регіонами стало суттєво дорожчим.

Чому подорожчали танкери

Головна причина — різке ускладнення роботи нафтових маршрутів на тлі війни та нападів на судна в районі Ормузької протоки. Перевізникам доводиться використовувати довші або складніші схеми доставки, а частина танкерів уникає небезпечних районів.

Навіть попри те, що обсяги експорту нафти з Близького Сходу частково відновилися, логістика залишається значно дорожчою. За даними Reuters, ставки перевезення нафти з Близького Сходу до Азії на VLCC нещодавно перевищили $1,2 млн на день проти приблизно $30 тис. у січні. Частка фрахту в кінцевій вартості бареля зросла приблизно з 3% до 27%.

Reuters також повідомляє, що з початку жовтня в Ормузькій протоці та Аденській затоці фіксують щонайменше по одному нападу на судно на день. Це підвищує ризики для перевізників і скорочує доступний флот.

Читайте також: Нафта Brent перевищила $97: танкерні перевезення через Ормуз впали


Дорога логістика впливає на весь ринок

Проблема вже виходить за межі судноплавства. Покупцям доводиться платити більше за доставку, а продавці в окремих регіонах можуть бути змушені знижувати ціну самої нафти, щоб компенсувати дорожчий фрахт.

Додатково зросли витрати на страхування та використання складніших маршрутів. При цьому частина компаній почала шукати нафту в Атлантичному басейні та доставляти її до Азії, що ще сильніше підвищує попит на танкери.

Таким чином, навіть коли фізичні поставки нафти поступово відновлюються, дорога логістика продовжує підтримувати високі ціни на енергоносії. Ринок танкерних перевезень залишається одним із головних вузьких місць світового нафтового ланцюга постачання.

Як ми повідомляли, Коли нафта зникала з ринку: найбільші перебої за 50 років

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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