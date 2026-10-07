Польща втрачає людей: що це означає для українських біженців і економіки України

У 2025 році населення Польщі скоротилося ще на 168 тисяч. Для Києва ці цифри означають лише одне: Варшава остаточно перетворюється з тимчасового прихистку на безжального конкурента за український людський капітал. Чому боротьба за українських мігрантів стане питанням виживання для польської економіки — пояснює на своїй сторінці в Фейсбук Олександр Костюк, керівник Міжнародного Центру Наукових досліджень «Віртус» та головний редактор наукового журналу Corporate Ownership and Control.

Як скорочується населення Польщі

Польща дедалі швидше входить у фазу демографічного скорочення. Новий щорічний звіт Statistics Poland (GUS) «Demographic situation in Poland up to 2025» від 29 вересня 2026 року показує: на кінець 2025 року населення країни становило близько 37,33 млн осіб, скоротившись лише за рік більш ніж на 157 тис., або приблизно на 0,42%. Це вже не короткострокове коливання, а продовження структурної тенденції, у якій природне відтворення населення дедалі менше здатне компенсувати старіння країни.

Цифри добре показують масштаб проблеми. У 2025 році в Польщі народилося трохи більше 238 тис. дітей — приблизно на 13,5 тис. менше, ніж роком раніше. Водночас померли близько 406 тис. осіб, тому природне скорочення населення наблизилося до 168 тис. осіб за один рік.

Паралельно скорочується і демографічна база економіки: населення працездатного віку зменшилося приблизно до 21,7 млн осіб, або 58,2% населення, тоді як частка старших вікових груп продовжує зростати.

Що це означає для України

Для України ці цифри мають особливе значення. Польща дедалі гостріше потребуватиме молодих працівників, платників податків, студентів і сімей — тобто саме тих груп населення, які Україна після війни намагатиметься повернути.

Тому мільйони українців у Польщі є для неї вже не лише тимчасовими біженцями чи трудовими мігрантами. В умовах демографічного скорочення вони поступово стають частиною польського людського капіталу, у збереженні якого польська економіка має цілком раціональний довгостроковий інтерес.

Звідси випливає важливий висновок: Україна конкуруватиме за повернення своїх громадян не з країною, яка має надлишок населення, а з країною, яка сама щороку втрачає десятки й сотні тисяч людей.

Чим швидше скорочуватиметься працездатне населення Польщі, тим вищою ставатиме цінність уже інтегрованого українського працівника, студента чи молодої сім'ї.

Тому питання повернення українців дедалі більше стає не лише соціальною політикою України, а конкуренцією двох демографічних стратегій за один і той самий людський капітал