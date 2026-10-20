США передумали депортувати 240 000 українців: що вирішили щодо тимчасового захисту

Українці, які перебувають у США за програмою тимчасового захищеного статусу (TPS), поки зможуть залишатися в країні без загрози депортації. Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що захист для громадян України та Судану продовжує діяти, хоча його термін мав завершитися 19 жовтня. Але остаточного рішення щодо подальшої долі програми американська влада поки не оголосила. Про це пов ідомляє Reuters.

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Це рішення стало важливим для українців, які останніми днями побоювалися втратити легальний статус, а також зіткалися з перевірками імміграційних органів і мали ризик примусового повернення через завершення строку захисту.

Що це означає для українців

TPS дозволяє громадянам країн, де тривають війни, стихійні лиха або інші надзвичайні обставини, легально перебувати у США. Програма також передбачає право на роботу, поки діють відповідні умови захисту.

За даними Reuters, статус TPS у США зареєстрували близько 240 тисяч українців, які виїхали через війну. Водночас важливо розрізняти загальну кількість зареєстрованих учасників програми та тих, чий конкретний дозвіл мав завершитися 19 жовтня.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США повідомили, що додаткові оголошення щодо українців і суданців опублікують у належний час. До того моменту їхній захист залишається чинним. Проте влада не уточнила, як довго триватиме цей період і коли ухвалить остаточне рішення.

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США посилюють міграційну політику

Тимчасове збереження захисту відбулося на тлі жорсткішої міграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа. Раніше влада США намагалася припинити дію TPS для громадян низки країн, зокрема Гаїті, Венесуели, Сомалі, Ємену та Сирії.

У вересні американська адміністрація також дозволила громадянам Сальвадору зберегти захист, попри завершення передбаченого терміну.

Для українців нинішнє рішення означає тимчасове збереження можливості жити та працювати у США. Водночас воно не є гарантією довгострокового перебування: подальше майбутнє програми залежатиме від рішень американської влади.

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