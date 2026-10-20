Скільки потрібно заробляти в Німеччині у 2026 році, щоб належати до середнього класу

У Німеччині межі між низьким, середнім та високим рівнем доходів суттєво залежать від складу домогосподарства. Для людини, яка живе сама, середнім у 2026 році вважається чистий дохід приблизно від €1 940 до €3 630 на місяць. Такі розрахунки наводить Німецький економічний інститут IW. За основу дослідження взято медіанний дохід, який становить €2 419 на місяць, пише Ausnews.

У Німеччині межі між низьким, середнім та високим рівнем доходів суттєво залежать від складу домогосподарства.

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При цьому розрахунки не враховують різницю у вартості життя між регіонами Німеччини, а також наявність власного житла чи інших активів.

Який дохід вважається низьким або високим

Для самотньої людини чистий дохід менше €1 450 на місяць відповідає категорії відносно низького доходу.

Від €1 450 до €1 940 — дохід нижче середнього, від €1 940 до €3 630 — середній, від €3 630 до €6 050 — вище середнього.

Дохід понад €6 050 на місяць для самотньої людини IW відносить до високого.

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Скільки потрібно сім'ям

Для пари без дітей межі вищі. Загальний чистий дохід до €2 180 на місяць відповідає низькому рівню, €2 900−5 440 — середньому, а понад €9 070 — високому.

Для сім'ї з двох дорослих та однієї дитини віком до 14 років середнім вважається дохід від €3 480 до €6 530 на місяць. Понад €10 890 — високий.

У сім'ї з двома дорослими та двома дітьми до 14 років середній діапазон становить €4 060−7 620, а до категорії високих доходів належить сімейний бюджет понад €12 700 на місяць.

Для одинокого з дитиною до 14 років середнім є дохід від €2 520 до €4 720, а високим — понад €7 860 на місяць.

Реальні зарплати продовжують зростати

За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, у другому кварталі 2026 року реальні зарплати — тобто з урахуванням інфляції — були на 1,5% вищими, ніж роком раніше.

У першому кварталі реальні заробітки зросли на 1,8%.

Це означає, що середнє зростання зарплат поки випереджає подорожчання товарів і послуг. Водночас подальша динаміка залежатиме, зокрема, від інфляції та цін на енергоносії.

Показники IW характеризують саме рівень поточного доходу, а не загальне багатство людини: вони не враховують нерухомість, заощадження, інвестиції та інші активи.