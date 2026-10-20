Скільки потрібно заробляти в Німеччині у 2026 році, щоб належати до середнього класу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 жовтня 2026, 9:27

Скільки потрібно заробляти в Німеччині у 2026 році, щоб належати до середнього класу

У Німеччині межі між низьким, середнім та високим рівнем доходів суттєво залежать від складу домогосподарства. Для людини, яка живе сама, середнім у 2026 році вважається чистий дохід приблизно від €1 940 до €3 630 на місяць. Такі розрахунки наводить Німецький економічний інститут IW. За основу дослідження взято медіанний дохід, який становить €2 419 на місяць, пише Ausnews.

У Німеччині межі між низьким, середнім та високим рівнем доходів суттєво залежать від складу домогосподарства.
У Німеччині межі між низьким, середнім та високим рівнем доходів суттєво залежать від складу домогосподарства.
Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

При цьому розрахунки не враховують різницю у вартості життя між регіонами Німеччини, а також наявність власного житла чи інших активів.

Який дохід вважається низьким або високим

Для самотньої людини чистий дохід менше €1 450 на місяць відповідає категорії відносно низького доходу.

Від €1 450 до €1 940 — дохід нижче середнього, від €1 940 до €3 630 — середній, від €3 630 до €6 050 — вище середнього.

Дохід понад €6 050 на місяць для самотньої людини IW відносить до високого.

Читайте також: Німеччина посіла останнє місце у світовому рейтингу податкових умов

Скільки потрібно сім'ям

Для пари без дітей межі вищі. Загальний чистий дохід до €2 180 на місяць відповідає низькому рівню, €2 900−5 440 — середньому, а понад €9 070 — високому.

Для сім'ї з двох дорослих та однієї дитини віком до 14 років середнім вважається дохід від €3 480 до €6 530 на місяць. Понад €10 890 — високий.

У сім'ї з двома дорослими та двома дітьми до 14 років середній діапазон становить €4 060−7 620, а до категорії високих доходів належить сімейний бюджет понад €12 700 на місяць.

Для одинокого з дитиною до 14 років середнім є дохід від €2 520 до €4 720, а високим — понад €7 860 на місяць.

Реальні зарплати продовжують зростати

За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, у другому кварталі 2026 року реальні зарплати — тобто з урахуванням інфляції — були на 1,5% вищими, ніж роком раніше.

У першому кварталі реальні заробітки зросли на 1,8%.

Це означає, що середнє зростання зарплат поки випереджає подорожчання товарів і послуг. Водночас подальша динаміка залежатиме, зокрема, від інфляції та цін на енергоносії.

Показники IW характеризують саме рівень поточного доходу, а не загальне багатство людини: вони не враховують нерухомість, заощадження, інвестиції та інші активи.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає ярослав гедеон и 288 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами