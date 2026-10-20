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20 жовтня 2026, 8:41

Нафтогаз накопичив рекордні з 2020 року 16 млрд кубометрів газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» напередодні опалювального сезону накопичила в підземних сховищах 16 млрд кубометрів природного газу, що є найвищим показником із 2020 року, попри двократне зростання кількості російських ударів по інфраструктурі компанії, повідомив в.о. генерального директора компанії Сергій Федоренко в інтерв'ю Reuters.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» напередодні опалювального сезону накопичила в підземних сховищах 16 млрд кубометрів природного газу, що є найвищим показником із 2020 року, попри двократне зростання кількості російських ударів по інфраструктурі компанії, повідомив в.
Нафтогаз накопичив рекордні з 2020 року 16 млрд кубометрів газу
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Чи буде газ взимку?

«Цього року більшість наших об'єктів зазнали ударів. Ми зміцнюємо оборону та окопуємося», — зазначив Федоренко, уточнивши, що від початку року активи групи зазнали понад 400 ворожих атак — удвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Удари припали на об'єкти видобутку, переробки, транспортування газу та нафти, а також прифронтові теплоелектроцентралі.

За словами очільника компанії, нинішній рівень запасів суттєво перевищує минулорічний старт опалювального сезону (менше 14 млрд куб. м) і встановлений урядом обов’язковий мінімум у 13,2 млрд куб. м.

Читайте також: Опалювальний сезон 2026/27: чи готова Україна до складної зими

Водночас споживання газу в Україні у 2026 році скоротиться приблизно до 20 млрд куб. м (проти 21 млрд куб. м у 2025-му) через пошкодження промислових підприємств.

Федоренко також повідомив, що «Нафтогаз» завчасно законтрактував понад 1 млрд куб. м імпорту газу на період грудень-березень, чверть із якого становить скраплений природний газ (LNG).

Крім того, Україна запропонувала партнерам з ЄС використати під зберігання європейського газу третину потужностей своїх підземних сховищ, загальна ємність яких становить близько 30 млрд куб. м.

Підготовка до опалювального сезону триває. Для України цьогорічна зима буде черговим випробуванням на стійкість критичної інфраструктури, особливо в регіонах, які регулярно потерпають від російських атак.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Ivn
Ivn
20 жовтня 2026, 9:20
#
Нащо це казати
+
0
TAN72
TAN72
20 жовтня 2026, 11:22
#
Газ есть, а вы сидите в холодных квартирах😂
+
0
nitrous2000
nitrous2000
20 жовтня 2026, 12:27
#
Якшо в квартирі немає газу то яким боком до цього навтогаз?
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