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8 вересня 2026, 8:00

Опалювальний сезон 2026/27: чи готова Україна до складної зими

Україна увійшла у вересень із неповною готовністю житлового фонду до опалювального сезону 2026/27. На початок місяця підготовлено понад 114 тисяч житлових будинків, або 79,2% від запланованої кількості. Об'єкти соціальної сфери готові на 86,5%.

Україна увійшла у вересень із неповною готовністю житлового фонду до опалювального сезону 2026/27.

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Як повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту, підготовка проходить з урахуванням ризиків, які може принести зима, зокрема можливих атак на енергетичну та комунальну інфраструктуру. Тому для громад важливо не лише завершити планові ремонти, а й забезпечити резервні можливості на випадок пошкодження систем.

Прифронтові регіони готують резервні рішення

Найбільша увага приділяється територіям поблизу лінії фронту, де ризик пошкодження критичної інфраструктури залишається найвищим.

Місцева влада має забезпечити можливість швидкого відновлення теплопостачання, водопостачання та інших базових послуг у разі аварій або атак. Йдеться також про створення необхідних резервів та альтернативних сценаріїв роботи систем.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник наголосив, що готовність громад оцінюють не лише за відсотком виконаних робіт. Головне завдання — забезпечити людей теплом і водою навіть за умов надзвичайних ситуацій.

До зими готують тисячі котелень і кілометри тепломереж

У сфері теплопостачання вже підготовлено 14 194 котельні — майже 83% від плану. Також готовими є понад 13,3 тисячі км теплових мереж.

У громадах продовжують ремонтувати та замінювати котли, центральні теплові пункти й аварійні ділянки мереж. Одночасно формуються запаси палива, необхідні для стабільної роботи теплопостачання в холодний період.

Житловий фонд також проходить підготовку: ремонтуються покрівлі, внутрішньобудинкові системи та інженерне обладнання.

Школи, лікарні та дитсадки готові більш ніж на 86%

Соціальна інфраструктура наразі має вищий рівень готовності, ніж житловий фонд.

До зимового періоду підготовлено 20,6 тисячі шкіл, дитячих садків та закладів охорони здоров'я. Загальний показник готовності об'єктів соціальної сфери становить 86,5%.

Окремий напрям підготовки — забезпечення громад водою у випадку перебоїв або пошкодження інфраструктури.

До зими вже підготовлено близько 2 900 водопровідних насосних станцій та понад 8,3 тисячі свердловин. Підприємства ремонтують водопровідні й каналізаційні мережі, очисні споруди та водозабори.

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Дороги готують до снігу та ожеледиці

До зимового утримання доріг підготовлено 4 124 одиниці спеціалізованої техніки. Крім того, відремонтовано 8,6 млн кв. м дорожнього покриття та накопичено понад 1,3 млн тонн посипкових матеріалів і реагентів.

Ці ресурси мають забезпечити оперативне прибирання снігу та боротьбу з ожеледицею навіть за складних погодних умов.

Підготовка до опалювального сезону триває. Для України цьогорічна зима буде черговим випробуванням на стійкість критичної інфраструктури, особливо в регіонах, які регулярно потерпають від російських атак.


Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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