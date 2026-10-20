У Латвії дозволять сплачувати податки криптовалютою з 2027 року

У Латвії можуть дозволити громадянам сплачувати особисті податки криптовалютою вже у 2027 році. Про такі плани заявив радник прем'єр-міністра зі стратегічного планування та нової економіки Дідзіс Деюс.

У Латвії можуть дозволити громадянам сплачувати особисті податки криптовалютою вже у 2027 році.

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За його словами, Міністерство фінансів погодило концепцію, однак технічна робота з платіжним провайдером ще триває. Які саме криптовалюти прийматимуть і через якого оператора здійснюватимуть платежі, поки не визначено. Сам Мінфін на запит CoinDesk на момент публікації не відповів, тому йдеться саме про запланований механізм, а не про вже запроваджену можливість.

Навіщо Латвії платежі в криптовалюті

Латвійська влада розглядає розвиток криптоінфраструктури як спосіб залучення фінтех-компаній та інвесторів.

Серед інших напрямів — токенізація активів, зокрема нерухомості. За словами Деюса, запуск можливості сплачувати податки криптовалютою очікується наступного року, однак строки можуть залежати від роботи нового уряду.

Парламент уже змінив оподаткування криптоактивів

15 жовтня Сейм Латвії остаточно ухвалив зміни до закону про прибутковий податок з фізичних осіб, які поширюють режим інвестиційних рахунків на криптоактиви.

Податок виникатиме не після кожної окремої операції, а тоді, коли сума, виведена з інвестиційного рахунку, перевищить загальний обсяг внесених на нього коштів.

Надавати такі послуги зможуть криптокомпанії, які мають відповідну ліцензію в Європейському Союзі.

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Одноразове декларування за ставкою 10%

Нові правила також запроваджують спеціальний механізм декларування криптоактивів.

Власники зможуть задекларувати активи, які станом на 31 грудня 2026 року зберігатимуться у ліцензованих в ЄС криптопровайдерів або на криптоадресах під їхнім власним контролем.

До їхньої ринкової вартості застосовуватиметься ставка 10%. Після сплати податку задекларована вартість стане базою для подальшого розрахунку оподатковуваного доходу.

Декларацію можна буде подати з 1 квітня до 31 травня 2027 року, один раз уточнити — до 30 червня, а сплатити податок необхідно до 23 липня 2027 року.

Скористатися цим механізмом не зможуть особи, щодо яких уже розпочато кримінальне, податкове чи адміністративне провадження, пов’язане з доходами від криптоактивів.

До 30 грудня 2026 року уряд Латвії має затвердити окремі вимоги до провайдерів, які надаватимуть послуги криптовалютних інвестиційних рахунків.