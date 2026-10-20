У Латвії дозволять сплачувати податки криптовалютою з 2027 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 жовтня 2026, 8:00

У Латвії дозволять сплачувати податки криптовалютою з 2027 року

У Латвії можуть дозволити громадянам сплачувати особисті податки криптовалютою вже у 2027 році. Про такі плани заявив радник прем'єр-міністра зі стратегічного планування та нової економіки Дідзіс Деюс.

У Латвії можуть дозволити громадянам сплачувати особисті податки криптовалютою вже у 2027 році.
У Латвії можуть дозволити громадянам сплачувати особисті податки криптовалютою вже у 2027 році.
Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За його словами, Міністерство фінансів погодило концепцію, однак технічна робота з платіжним провайдером ще триває. Які саме криптовалюти прийматимуть і через якого оператора здійснюватимуть платежі, поки не визначено. Сам Мінфін на запит CoinDesk на момент публікації не відповів, тому йдеться саме про запланований механізм, а не про вже запроваджену можливість.

Навіщо Латвії платежі в криптовалюті

Латвійська влада розглядає розвиток криптоінфраструктури як спосіб залучення фінтех-компаній та інвесторів.

Серед інших напрямів — токенізація активів, зокрема нерухомості. За словами Деюса, запуск можливості сплачувати податки криптовалютою очікується наступного року, однак строки можуть залежати від роботи нового уряду.

Парламент уже змінив оподаткування криптоактивів

15 жовтня Сейм Латвії остаточно ухвалив зміни до закону про прибутковий податок з фізичних осіб, які поширюють режим інвестиційних рахунків на криптоактиви.

Податок виникатиме не після кожної окремої операції, а тоді, коли сума, виведена з інвестиційного рахунку, перевищить загальний обсяг внесених на нього коштів.

Надавати такі послуги зможуть криптокомпанії, які мають відповідну ліцензію в Європейському Союзі.

Читайте також: В Єврокомісії порахували, скільки може принести до бюджету податок на криптоактиви та цифрові послуги

Одноразове декларування за ставкою 10%

Нові правила також запроваджують спеціальний механізм декларування криптоактивів.

Власники зможуть задекларувати активи, які станом на 31 грудня 2026 року зберігатимуться у ліцензованих в ЄС криптопровайдерів або на криптоадресах під їхнім власним контролем.

До їхньої ринкової вартості застосовуватиметься ставка 10%. Після сплати податку задекларована вартість стане базою для подальшого розрахунку оподатковуваного доходу.

Декларацію можна буде подати з 1 квітня до 31 травня 2027 року, один раз уточнити — до 30 червня, а сплатити податок необхідно до 23 липня 2027 року.

Скористатися цим механізмом не зможуть особи, щодо яких уже розпочато кримінальне, податкове чи адміністративне провадження, пов’язане з доходами від криптоактивів.

До 30 грудня 2026 року уряд Латвії має затвердити окремі вимоги до провайдерів, які надаватимуть послуги криптовалютних інвестиційних рахунків.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами