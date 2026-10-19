Одна гривня за ціною 3500 грн: чому цінують монету 2008 року

Звичайна на вигляд монета номіналом 1 гривня може коштувати у тисячі разів дорожче за свою номінальну вартість. Йдеться про випуск 2008 року із зображенням князя Володимира Великого, який карбували лише для річних наборів Національного банку України. Про це пише сайт «Монети-Ягідки».

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Монету номіналом 1 гривня 2008 року оцінюють у 3000−3500 грн на інтернет-аукціонах. Її цінність пояснюється обмеженим тиражем: за наведеними даними, випустили лише 5000 екземплярів.

Чому монета рідкісна

Одногривневу монету 2008 року карбували для річних наборів Національного банку України, тому в обігу вона не зустрічається. Через це знайти її серед звичайної готівки не вийде — колекціонерам доводиться шукати її на спеціалізованих майданчиках.

У каталозі монет України Коломійця описано один різновид цієї монети — 1БА1. На аверсі розміщені номінал «1 гривня», напис «Україна» та рік карбування — 2008. На реверсі зображений князь Володимир Великий.

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Скільки можна отримати за 1 гривню 2008 року

На інтернет-аукціонах монету пропонують за 3000−3500 грн. Придбати або виставити її на продаж можна, зокрема, на майданчиках Violity та New Auction, а також на форумі «Монети ІТК».

Зазначені суми — ціни пропозицій на аукціонах. Фактична вартість продажу залежить від конкретного лота та умов угоди.