Рідкісна гривня 1992 року може коштувати 37 000 грн: як розпізнати дорогу монету

Деякі українські монети, які на перший погляд нічим не відрізняються від звичайних, можуть коштувати тисячі гривень. Зокрема, за рідкісний різновид 1 гривні 1992 року колекціонери можуть заплатити до 37 000 грн. За даними ресурсу « Монети-ягідки », йдеться про монету різновиду 1.1ААг.

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Відрізнити цю монету можна за гладким гуртом — бічною поверхнею без напису. Саме ця особливість є характерною для різновиду 1.1ААг.

На ресурсі «Монети-ягідки» зазначають, що на 1-гривневих монетах 1992 року спочатку не було написів на гурті. Це пов'язують із тим, що на той час ще не існувало інструментів для їх нанесення. Пізніше фахівці монетного двору експериментували з нанесенням написів.

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Гривні 1992 року офіційно не вводили в обіг. За інформацією «Монет-ягідок», відомо лише про кілька таких екземплярів, які перебувають у приватних колекціях нумізматів.

За даними ресурсу, 1 гривня 1992 року різновиду 1.1ААг із гладким гуртом може коштувати від 12 000 до 37 000 грн. Такі монети продавали на аукціоні Violity, а їхня вартість залежала від конкретного екземпляра.

Існують й інші рідкісні різновиди 1 гривні 1992 року. Зокрема, у монети різновиду 1.1АА1 на гурті є напис із датою — 1992, 1994 або 1995 року. Варіанти з датами 1994 та 1995 року, за даними «Монет-ягідок», оцінюють у 15 000−20 000 грн.

Ще один різновид — 2ААд, який є перекарбуванням із радянських 5 копійок 1990 року. У жовтні 2022 року таку монету продали на аукціоні Violity за 82 007 грн.

Водночас «Монети-ягідки» попереджають про ризик придбати підробку. На аукціонах можуть траплятися фальшивки та копії, які видають за оригінальні монети, тому перед купівлею рідкісного екземпляра радять консультуватися зі спеціалістами.