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19 жовтня 2026, 9:49

Біткоїн повернувся вище $82 000 на тлі падіння цін на нафту: що відбувається з попитом

Біткоїн у понеділок, 19 жовтня, знову подолав позначку $82 000, відновлюючись на тлі зниження цін на нафту. Водночас інтерес інституційних інвесторів до криптовалюти слабшає: американські спотові біржові фонди (ETF) на біткоїн за минулий тиждень зафіксували відтік $228,6 млн. Про це повідомляє Bloomberg.

Біткоїн у понеділок, 19 жовтня, знову подолав позначку $82 000, відновлюючись на тлі зниження цін на нафту.
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На початку азійських торгів біткоїн подорожчав на 2,3%, а до середини дня в Сінгапурі торгувався поблизу $82 400. Інші великі криптовалюти також зросли: Ethereum додав 3,7%, а Solana — понад 4,6%.

Позитивна динаміка на крипторинку збіглася зі зниженням цін на нафту після того, як вони досягли п'ятимісячного максимуму. Ознаки стабільності постачання нафти з Близького Сходу послабили побоювання щодо перебоїв на тлі війни США з Іраном.

Нафта Brent подешевшала на 2%. Водночас ф'ючерси на американський фондовий індекс S&P 500 зросли приблизно на 0,8%, а на Nasdaq 100 — на 1,3%.

Чому біткоїн знову зростає

Відновлення криптовалют відбулося після слабкого минулого тижня. Тоді біткоїн втратив близько 3% на тлі розпродажу акцій, передусім технологічних компаній. На настрої інвесторів вплинули нові сумніви щодо масштабних інвестицій у штучний інтелект.

Головний інвестиційний директор Ericsenz Capital Даміен Ло назвав нинішнє зростання корекцією після тижня значного погіршення ставлення інвесторів до ризику. На його думку, відсутність негативних новин підтримує ринок, однак передумов для впевненого оновлення максимумів поки недостатньо.

Він також попередив про значні ризики подальшого зниження цін на тлі загальної ситуації на фінансових ринках.

Попри здешевлення, нафта залишається дорогою — її ціна тримається поблизу $107 за барель. Це вище рівнів, які переважали протягом більшої частини попереднього тижня.

Читайте також: Україна піднялася на 7 місце у світі за використанням криптовалют: рейтинг Chainalysis

Інституційні інвестори виводять гроші з біткоїн-ETF

Попри відновлення котирувань, попит на біткоїн з боку великих інвесторів продовжує слабшати другий тиждень поспіль.

За минулий тиждень зі спотових біткоїн-ETF, що торгуються на американських біржах, вивели $228,6 млн. Тижнем раніше відтік був значно більшим — $681 млн.

Таким чином, позитивна динаміка цін поки не супроводжується поверненням стабільного припливу капіталу до біржових фондів.

Наразі біткоїн залишається в торговому діапазоні $80 000−85 000, у якому перебував і протягом минулого тижня. Подальша динаміка залежатиме, зокрема, від ситуації на нафтовому ринку, загальних настроїв інвесторів і попиту на криптовалютні ETF.

Як ми писали, Біткоїн повернувся до $84 000 після різкого падіння: що відбувається на крипторинку

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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