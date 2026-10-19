Польща хоче підвищити фінансові вимоги для іноземців: скільки грошей треба буде мати на в’їзд

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі пропонує суттєво підвищити мінімальну суму коштів, яку іноземці повинні мати для в'їзду та перебування в країні. Відповідний проєкт постанови оприлюднили на сайті Центру урядового законодавства, пише Inpoland.net.

Іноземець, який планує перебувати в Польщі до чотирьох днів, повинен буде мати щонайменше 1000 злотих

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Згідно з пропозицією, іноземець, який планує перебувати в Польщі до чотирьох днів, повинен буде мати щонайменше 1000 злотих для покриття витрат на проживання та харчування.

Зараз для такого терміну достатньо 300 злотих, а за кожен наступний день необхідно мати по 75 злотих.

Для окремих категорій діятимуть інші суми

Для іноземців, які вже оплатили проживання, їдуть на санаторне лікування або беруть участь у літніх робочих програмах, пропонується встановити нижчий поріг — 130 злотих на день, але не менше 650 злотих.

Наразі для цієї категорії діє вимога 20 злотих на день, але не менше 100 злотих.

Нові правила планують застосовувати, зокрема, до туристів і спортсменів.

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Більше коштів вимагатимуть і від студентів

Зміни також стосуватимуться іноземців, які приїжджають до Польщі на навчання, стажування або для проведення дослідницької роботи.

Для них мінімальну суму на перші два місяці перебування пропонують збільшити з 1270 до 2020 злотих.

У польському відомстві пояснюють, що чинні фінансові нормативи не переглядалися з 2016 року, хоча за цей час суттєво зросли ціни на товари та послуги.

Поки що йдеться саме про проєкт постанови, тому нові суми ще не набули чинності.