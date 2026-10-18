Тиск на гривню зростає: яким буде курс долара та євро наступного тижня

На валютному ринку України наступного тижня може зберігатися підвищений попит на іноземну валюту, тоді як пропозиція з боку експортерів скорочуватиметься. На цьому тлі тиск на гривню може посилитися. Про пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Основний коридор на міжбанку може становити 44,85–45,15 грн/$, а готівковий долар — 45,10–45,45 грн/$.

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За прогнозом, упродовж 19−24 жовтня основний коридор на міжбанку може становити 44,85−45,15 грн/$, а готівковий долар — 45,10−45,45 грн/$.

Що тиснутиме на гривню

Серед основних факторів — зменшення валютної пропозиції від експортерів та можливе збільшення попиту після активізації бюджетних видатків.

Стримувати тиск на курс, за цією оцінкою, продовжать валютні інтервенції Національного банку та очікування нових надходжень міжнародного фінансування.

Водночас міжнародна допомога компенсує дефіцит валюти на ринку, але не усуває структурні проблеми, зокрема втрати виробничих потужностей та складнощі з експортною логістикою.

Читайте також: Долар зупинив падіння: НБУ розпочав викупив валюти з ринку

Чи може долар піти вище 45 грн

За прогнозом, вихід міжбанківського курсу в діапазон 45,00−45,50 грн/$ залишається можливим через посилення інфляційного та безпекового тиску.

Додатковим чинником можуть бути високі світові ціни на нафту та геополітична ситуація навколо Ірану.

Водночас попит на готівкову валюту можуть частково стримувати податковий період для ФОП та перебої з електропостачанням.

Що буде з євро

Готівковий курс євро наступного тижня прогнозується в межах 50,50−51,00 грн/€.

Його динаміка значною мірою залежатиме від пари EUR/USD на світовому ринку. За оцінкою автора прогнозу, якщо євро опуститься нижче $1,11, наступним орієнтиром може стати район $1,08.